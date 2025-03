El Barça busca la segunda plaza con un ojo en Balaídos

El Barcelona afronta uno de los partidos que pueden marcar lo que resta de temporada. Los azulgranas reciben al Sevilla en un partido que podría otorgarles la segunda plaza de LaLiga. Ahora mismo el Barcelona está a tres puntos del Sevilla y tiene un partido menos. El empate del partido de la primera vuelta permitiría adelantar a los andaluces en la tabla y presionar al Real Madrid. Es la hora de la verdad para el proyecto de Xavi Hernández, que ya lleva casi cinco meses en el banquillo culé y se empiezan a comprobar los resultados de su trabajo. «Sigue siendo una final para nosotros. Tenemos la oportunidad de alcanzar el segundo puesto después de una tanda de resultados muy buenos. Podemos reafirmar que estamos muy bien . Es otra prueba de fuego para nosotros ante un Sevilla que no viene en el mejor momento de la temporada pero es un equipo fuerte, que tiene un entrenador que admiro mucho. Es una oportunidad única para nosotros para poder escalar posiciones».

El optimismo de Xavi le lleva a seguir soñando con el título. «Estaremos pendientes de lo que pasa en Balaídos y ya veremos pero prefiero centrarme en nosotros. Si hay buenas noticias seguro que es una extramotivación. Lo que está en nuestra mano es escalar a la segunda plaza y es en lo que tenemos que centrarnos», apuntó. Y añadió: «El objetivo principal es estar el año que viene en la Champions. Estamos consiguiendo buenos resultados y el mensaje es claro, no bajar la guardia. El resultado del Bernabéu nos permite tener las cosas claras pero no podemos bajar los brazos». Regresa la competición tras el parón por selecciones, algo que Xavi celebra: «Nosotros tenemos muchos futbolistas que o han parado físicamente pero a nivel mental nos ha ido bien parar. Llevábamos mucha tralla . Soy positivo por lo que palpo en los entrenamientos. Nos jugamos los objetivos en un mes y tres semanas. Es un sprint en el que tenemos que apretar los dientes»

El Barcelona suma doce partidos consecutivos sin perder. A pesar de ello no cree que le otorgue más crédito: «En el Barça no hay días tranquilos. Tranquilidad no, aquí hay una calma tensa. Mañana volvemos a competir y a mí me gusta. Tenía ganas ya de que volviera LaLiga y la Europa League. Veo al equipo capaz pero ya veremos porque tenemos que jugar ante equipos competitivos». También valoró nombres propios que están de actualidad. Uno de ellos es Ansu Fati, que empieza a ver cerca su reaparición: «Sus propias sensaciones marcarán su regreso. Lleva varios entrenamientos parciales. Le he visto contento, en dinámica de grupo pero vamos con cuidado. Ya se ve participativo y eso le va a ayudar. sus sensaciones marcarán su regreso».

En los últimos días se está especulando con la posibilidad que Dembélé acepte renovar. «A Ousmane le veo muy feliz e implicado. No tengo ni una queja pero depende de él y del club. Queda libre... Yo lo tengo claro, es un futbolista de mucho nivel y bien trabajado puede marcar la diferencia y ser el mejor en su posición. Es un futbolista que de la manera que quiero jugar yo, es muy bueno pero depende de él», explicó. De la misma manera se refirió sobre Gavi y Araujo , que están negociando su renovación: «Es muy importante contar con ellos. El club no se puede permitir ninguna de las dos salidas . Quiero pensar que los dos se quedarán y renovarán». Y no se quiso pronunciar sobre la posibilidad de que Piqué regrese a la selección: «No cambia nada si me gusta a mí o no. Es una pregunta apra Luis Enrique, que tiene las ideas muy claras. Lo bueno de ser seleccionador es que tiene muchas opciones par elegir. Lo que puedo decir es que estoy encantado con Piqué, que está teniendo un nivel muy alto».