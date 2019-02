Atlético-Real Madrid El polémico gol de Griezmann que enciende al madridismo El tanto del francés, que supuso el empate a uno, viene precedido de una falta de Correa a Vinicius

El empate del Atlético de Madrid viene cargado de mucha polémica. Griezmann igualó rápidamente el gol inicial de Casemiro en un mano a mano con Courtois al que le superó con un disparo raso cruzado por debajo de las piernas del guardameta belga.

En primera instancia, el asistente anuló el tanto por fuera de juego, pero el VAR dio el ok al tanto, al no ser posición antirreglamentaria. La polémica viene en el inicio de la jugada, en la que Correa robó el balón a Vinicius tras hacerle una clara falta que Estrada Fernández no señaló. El argentino derribó al brasileño con una patada en el gemelo y un muslazo, pero el colegiado catalán no vio acción antirreglamentaria y dejó seguir la jugada que acabaría en el tanto de Griezmann.