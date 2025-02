Alba: «Es culpa nuestra, era una oportunidad única y no se puede permitir»

Se reitró el Barcelona incrédulo tras los dos puntos perdidos en el último minuto en una jornada favorable para recortarle distancia al Atlético de Madrid, que ayer perdió ante el Levante en casa. Jordi Alba compareció ante los micrófonos de Barça TV visiblemente tocado por el inesperado empate y se mostró muy autocrítico con la actuación del equipo. «Es culpa nuestra. Estamos muy fastidiados porque era un partido que teníamos dominado . Es una lástima. Era una oportunidad única para estar arriba y hoy no ha podido ser», empezó explicando el lateral, que no se mordió la lengua: «Queda mucho pero no podemos dejar que se escapen estos puntos . No hay excusas. Teníamos una oportunidad única. No hemos podido ganar y debemos recapacitar y buscar soluciones porque esto no se puede permitir». El mensaje de Alba se repetía como una letanía y en cada respuesta repetía su malestar por lo sucedido: «El Cádiz está muy bien trabajado, sabíamos que se cerrarían pero esto es el Barça y no hay excusas . Hoy teníamos una oportunidad única y no la hemos aprovechado». «Tenemos que seguir en las tres competiciones», acabó comentando sin demasiada convicción.

Gerard Piqué suele dar la cara siempre que el equipo sufre un varapalo y hoy no ha sido indiferente. El central asumió su rol de capitán para valorar la derrota y a pesar de ser su segundo partido tras superar la grave lesión de rodilla que le que había dejado inactivo desde noviembre, quiso explicar las sensaciones del vestuario. «Duele muchísimo porque después de la derrota del Atlético de Madrid nos daba una oportunidad para meternos ahí arriba. Hemos generado bastante, un par de goles anulados, ellos solo han tenido una jugada clara en la primera parte... En el minuto 90, perder por un penalti, cuesta de asimilar. A veces empatas o pierdes y te lo mereces pero hoy no ha sido el caso», argumentó el catalán, que se refirió a cómo queda ahora la Liga: « Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poquito . Hay una distancia grande pero no inasumible Dependerá de cómo afrontemos los próximos partidos. Dependerá de nosotros más que de los demás. Opciones aún podemos tener. Obviamente está difícil pero lo tenemos que intentar. Hoy es un golpe duro y más de dónde venimos. Queda Liga pero lo de hoy no lo esperábamos».

A pesar del varapalo, Piqué quiso lanzar un mensaje optimista a los aficionados del Barcelona. « Los objetivos están vivos los tres. Están muy complicados , sobre todo la Champions. En Copa tendremos alguna opción, estoy seguro, y en Liga ya veremos. Tenemos que recuperar nuestras sensaciones porque sino ya pueden ir perdiendo los demás, que no haremos nada. Hay que levantar la cabeza , mejorar y ganar los tres puntos ante el Elche el próximo miércoles», añadió el defensor, que reflexionó por la incidencia de las medidas sanitarias que impide la presencia de público en los estadios a causa del coronavirus: «Estamos en una situación muy diferente a otros años. Cuando juegas en casa no tienes el apoyo de la gente y al revés. La gente es muy importante. Cuando la afición te apoya le puedes dar la vuelta a las cosas».

En la misma línea se mostró Ronald Koeman , que aseguró que «la sensación tras este empate es de decepción». «Con un resultado tan corto siempre dejas opciones al contrario hasta último minuto para empatar. Nos ha costado bastante crear oportunidades porque es un equipo que estaba muy atrás y hemos encontrado pocos espacios. Ha faltado frescura arriba para marcar un par de goles. Con un resultado tan justo siempre puede pasar esto», lamentó el entrenador, que puso su punto de mira en Lenglet al asegurar que tenía que analizar bien el penalti en contra, más allá de la decisión arbitral. Hay que tener en cuenta que las críticas hacia el francés han arreciado desde las redes sociales por el momento y por cómo se ha producido. «Todavía pensamos que podemos hacer algo. No hay ningún equipo que gane fácilmente sus partidos. Hay que seguir pero hay que reconocer que oportunidades como hoy no se pueden desaprovechar más », concluyó.