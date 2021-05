Fútbol Agüero: «Si Messi sigue, que creo que sí, daremos lo mejor» El argentino firma para las dos próximas temporadas y es presentado como el primer fichaje del Barcelona

El Kun Agüero ha vivido su primer día en azulgrana. El futbolista ha pasado revisión médica y ha firmado un contrato por dos temporadas, durante las que tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Se enfundó por vez primera la camiseta azulgrana, pisó el Camp Nou y atendió a la prensa antes de marcharse concentrado con Argentina para disputar la Copa América. «Siempre has sido un jugador deseado por el Barcelona»desveló Joan Laporta, que recibió al delantero con un tango típico de su país. «Es un baile excitante, como tú, que nos pones mucho y que vas a hacer muchos goles», añadió un feliz presidente. «Tu fichaje es una manera de dar a entender que va a volver la alegría al barcelonismo», acabó el presidente dando a entender que podría anunciar en breve el compromiso de Messi para seguir. «El fichaje del Kun es porque es un jugador excepcional. Era un jugador muy deseado y juega en una posición determinante. Su fichaje es por el Kun y porque queremos al Kun. Queremos un equipo muy competitivo. También queremos que se quede Messi y él lo sabe. Es el primero de los fichajes que vamos a hacer durante este mes de junio», explicó el presidente, que aclaró que le había explicado a Koeman que iban a fichar al argentino, ya que el futbolista desveló que aún no ha hablado con el holandés.

«Esperemos jugar juntos pero eso, como dijo Laporta, veníamos negociando desde hace tiempo. Lo que pase con Leo son decisiones que él tomará con el club, pero es un placer y un orgullo que juguemos juntos. Si él sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club», se arrancó el Kun, desvelando la gran duda que había sobre el barcelonismo. El argentino añadió lo que le dijo Guardiola cuando supo que se iba al Barça: «Lo único que me acuerdo es que cuando ganamos la Premier hicimos una comida y me dijo que me iba al mejor equipo del mundo». El futbolista añadió: «Salvo esta pasada temporada en el City he hecho nueve años muy buenos. Este año, por un tema de la rodilla, me impidió estar unos meses, me recuperé, cogí el Covid, volví a caer... pero los últimos meses he estado perfectamente. Pero la rodilla está perfectamente y sólo me falta demostrar que puedo hacer lo que hice con el City».

«Con Hernán (agente del Kun) contactamos hace mes y medio, discretamente, y fuimos aproximando posiciones. Uno ya percibe en el minuto uno la predisposición e ilusión de la otra parte. Desde el principio el concepto fue muy claro: nos lo vamos a jugar a variables, porque hay confianza', Y eso nos dio la seguridad de que quería venir», explico Mateu Alemany. Y el vicepresidente Rafa Yuste añadió que Koeman estaba al corriente del fichaje: «Desde el primer momento estamos en contacto con el entrenador. Está muy feliz, porque es muy bueno». «Mi rol es hacer una buena pretemporada y luego la decisión de si juego o no la toma el entrenador. Haciendo bien las cosas en los entrenamientos, uno tiene mas posibilidades pero en ningún caso me considero un titular fijo porque hay que respetar a los compañeros que hay y uno tiene que ganárselo», explicó Agüero