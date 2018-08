El revuelo que ha causado el abandono de la Fórmula 1 por parte de Fernando Alonso parece no terminar nunca. A pesar de que el español ha asegurado que su decisión ha sido profundamente «meditada», diversas escuderías han tratado de evitar su adiós. ¿Ha estado Red Bull entre ellas?

«He recibido un par de ofertas», hubo declarado Alonso antes del inicio del GP de Bélgica, al ser preguntado sobre si algún equipo top (Ferrari-Red Bull-Mercedes) se había interesado en él. «No tenía sentido para mí adentrarme en esa aventura», quiso añadir.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios sobre si había sido finalmente Red Bull quien le ofreció el asiento de Ricciardo, Alonso no dudo en contestar «sí».

La noticia no tardó en hacerse eco, y menos lo ha hecho la respuesta de la escudería a través de su director, Christian Horner: «Para ser totalmente claro, no le hemos hecho ninguna oferta a Alonso para el año que viene. Es un piloto fantástico, tiene un gran talento y ya ha escogido su camino, perola posición de Red Bull siempre ha sido muy clara».

La filosofía de esta escudería consiste en apostar por pilotos jóvenes, como fueron los casos de Vettel, Kvyat, Ricciardo o Verstappen entre otros. «Siempre vamos a sacar el talento que en nuestras redes. Le ofrecimos un contrato a Alonso, pero en 2007, no ahora», ha declararo Horner en la rueda de prensa de jefes de equipo.

No es el primer choque que existe entre la escudería y el piloto español. Días atrás, el mismo Horner hacía unas controvertidas declaraciones tras oficializarse la salida de Ricciardo, en las que aseguraba que tener «un gran respeto por Fernando» pero que sería «muy difícil» su contratación.

«Tiende a causar un poco de caos allí donde ha ido. No estoy seguro de que lo más saludable para el equipo fuese que Fernando se uniera a nosotros», sentenciaba el británico.

Algo a lo que Alonso no tardó en responder en las redes sociales, asegurando que sin duda, esta era «definitivamente una de las mejores historias de siempre, el hit del verano».

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂!!! definitely one of the best things ever!!! Summer hit !!😂😂😂😂😂😂😂. #fromlastweekNothankshttps://t.co/IaFD3tIMh4