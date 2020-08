El misterioso robo a Evenepoel tras su brutal caída

El equipo Deceuninck-QuickStep ha confirmado que la Fundación Ciclista Antidopaje (CADF) ha abierto una investigación sobre el objeto que el director deportivo de la formación, Davide Bramati, sacó del bolsillo de Remco Evenepoel después de su accidente en Il Lombardia. El equipo ha afirmado que Bramati sacó "una pequeña botella que contiene productos nutricionales".

Las sospechas surgieron a raíz de un vídeo en el que se veía a Bramati sacando un objeto blanco del bolsillo de Evenepoel mientras yacía en el barranco después de su accidente.

UCI wants to know what Bramati took out of Evenepoel's pocket after his #iLombardia crash and starts an investigation https://t.co/Pfip3phYeCpic.twitter.com/nwClxZlzNQ