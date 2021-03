La entrega de medallas que sorprendió a Froome: «¿A qué diablos está llegando el mundo?»

Curiosa imagen la que se vivió este viernes en el E3 Saxo Bank Classic. Las medidas para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus llevaron a los organizadores de la prueba a pensar una alternativa para la entrega de premios en la que un robot robó el protagonismo a los deportistas.

Este dispositivo fue el empleado para llevar los galardones tanto para el vencedor Kasper Asgreen (Deceuninck-Quickstep) como para Florian Sénéchal y Mathieu van der Poel, segundo y tercer clasificados respectivamente.

