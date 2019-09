Mundial de Baloncesto 2019 Marc Gasol: «Hay que mejorar, pero sin tener ansiedad» El pívot de la selección, autor de 17 puntos, reconoció que no se encuentra en su mejor estado físico a pesar del partidazo

Marc Gasol asumió por fin el liderazgo en el Mundial. Cuando las cosas peor iban para España, el pívot sumó once puntos consecutivos (17 al final del partido) y desatascó un duelo ante Puerto Rico que se había puesto muy complicado para la selección. «Es una victoria para aprender. Para ver cómo nos van a jugar y entender lo importante que es la defensa, sobre todo en un partido en el no hemos tenido el acierto que nos gustaría», señaló el jugador de los Raptors.

España, que lanzó 30 triples y apenas anotó 4, se marchó frustrada al vestuario, algo que según Gasol es lógico, aunque no debe influir en el resto del campeonato. «Siempre hay que mejorar en esta vida y en el torneo se va de menos a más. Hay que mejorar, pero de forma positiva. Sin tener ansiedad. Que el balón no entre no tiene que provocarnos luego un error en defensa, porque eso sí que sería peor. Hay que confiar y arroparse con los compañeros. Porque el error es parte de la vida», señaló.

En el tercer cuarto, Marc salió dispuesto a romper el choque y lo logró con un parcial definitivo. «Hacía falta que el balón entrara, fuera quien fuera. Es cierto que sí que he cogido un poco más de ritmo y las cosas han ido un poco mejor y eso le ha dado confianza a todo el equipo», apuntó, en referencia a los 9 puntos seguidos que luego anotó Llull.

Ese esfuerzo obligado por el buen partido de Puerto Rico llevó a Marc a jugar casi 30 minutos, más de lo esperado en los apuntes de Scariolo. «¿Que cómo estoy? Estoy a tope. Estoy como estoy. Y voy a dar el cien por cien, que es lo más importante. No siempre se está como uno desea o en la forma ideal, pero hay que estar y ya está. Dar el máximo y poner todo lo que tú tengas a disposición del equipo», señaló, dejando entrever que su estado físico, después de la larga temporada y una preparación complicada, no es el mejor.