Laso: «Entiendo el error humano, pero la última jugada no lo es»

Pablo Laso apareció en la sala de prensa de Valdebebas con una media sonrisa. Nunca antes en la temporada había visto tantos micrófonos delante ni tantas cámaras apuntando hacia él. «Me alegra mucho. Es la primera vez que tengo tanta gente delante. Desgraciadamente, este nivel de atracción se genera por esa última jugada que nos abochorna a todos un poco», señaló el técnico en la previa del duelo ante el Bayern de Euroliga.

Tras una primera pregunta sobre el choque de mañana, llegó la primera cuestión sobre el polémico final de Copa y todo lo que ha traído detrás. Laso respiró hondo y explicó su respuesta. «Voy a responder y voy a alargarme un poco más de lo que sería necesario, pero después de esta respuesta no voy a volver a hablar del tema», señaló. «Creo que sobre la última jugada hay muy poco que decir. No hace falta que lo diga, porque hasta un niño ha visto la repetición. Todos la tenéis clara. El error humano es más que aceptable. A mis jugadores les digo que la metan siempre, pero no lo hacen. Los árbitros pueden tener errores y yo lo acepto. Esto es entendible y el que no quiera entenderlo, no ve mucho baloncesto. La última jugada, para mí, no es un error humano. Porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de un segundo en una situación en la que no se usan todos los recursos que tienen en la mano los árbitros. No hemos recibido una explicación sobre este tema», expuso.

Laso lamentó la imagen que se está proyectando de su deporte. «Un torneo que se ve en 120 países y que se decide así no es bueno para el baloncesto», apuntó. «A partir de ahí y sobre la postura del club no tengo mucho que decir más que el comunicado, postura oficial, que nos representa a todos. Es bien claro. No hemos recibido ninguna notificación de nada», afirmó, ciertamente aliviado por poder opinar al fin sobre lo ocurrido.

El entrenador del Real Madrid indicó que el «vestuario está bien» y que anímicamente espera verlo listo para el futuro. «Me gustaría volver a ganar la Euroliga y la Liga. Después de la Copa del año pasado no tenía la certeza y tampoco la tengo hoy. Lo que sí estoy convencido de que el equipo está bien», aseguró antes del choque que le medirá al Bayern y en el que podrían asegurar su pase a los playoffs de la Euroliga.

Un duelo para que no podrá contar con Thompkins y para el que contará con la duda de Rudy, Llull y Randolph hasta última hora. «Llull está entre algodones por una lesión en el abductor, nada grave. Pero nosotros le vemos bien y creemos que ha tenido muy mala suerte esta temporada después del año pasado tan complicado. Ha tenido cosas totalmente ajenas a la lesión anterior. Si estuviera aquí él te diría ‘qué mala suerte tengo’. Toquemos madera para que no pase nada más. Respecto a un posible fichaje, siempre estamos en el mercado, es obligatorio. Siempre pensamos en mejorar al equipo. Si te tuviera que decir que si vamos a fichar un base hoy, te diría que no. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos», reconoció el técnico, que no quiso entrar a valorar la posible salida del club de la ACB para la próxima temporada. «No es algo que ocupe mi cabeza, porque no pienso más allá del partido del Bayern».