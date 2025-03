Scariolo confirma el regreso de Gasol a la selección y la baja de Mirotic para Tokyo 2020

Objetivo conseguido. Pau Gasol , a sus 41 años y tras ganar la ACB con el Barcelona esta semana, disputará los Juegos Olímpicos de este verano con la selección española de baloncesto, los quintos en la prodigiosa carrera del catalán. Era su anhelo desde hace tiempo y lo ha logrado tras superar una larga lesión que, por momentos, le hizo pensar que sería imposible llegar hasta Tokio.

El pívot es la principal novedad de una lista de 18 jugadores a la que vuelven ilustres como Sergio Rodríguez o Álex Abrines y en la que no está el montenegrino Nikola Mirotic, que vuelve a decir no a la selección por tercera vez consecutiva.

Scariolo no lo ha tenido fácil para elegir los 18 seleccionados, pues solo Ibaka y Mirotic han renunciado a disputar los Juegos. Un galimatías para el italiano, que ha tenido que descartar talento y apostar por una mezcla de jóvenes y veteranos de donde saldrá finalmente la lista de 12 que irá a Tokio en busca del podio.

Estará, sin duda y si no hay lesión de por medio, Pau Gasol , el buque insignia del equipo. El pívot regresa cuatro años después de haber disputado el Europeo 2017 y lo hace con más ganas que nunca tras dos años lesionado. Rescatado por el Barcelona, con el que ha ganado la ACB, el catalán espera elevar aún más su nivel con una preparación más pausada que comenzará el día 25 de junio y que durará casi un mes (los Juegos comienzan el día 23 de julio).

«Todos hemos podido comprobar su esfuerzo en estas últimas semanas con el Barcelona, siendo un jugador cada vez más importante. Obviamente, el tipo empleo que su entrenador ha hecho en el Barcelona con él nos enseña el camino. No se trata de tener un jugador como hace años, el Pau que estaba 30 minutos en cancha en los partidos importantes y marcando diferencias. Su uso ahora tiene que ser más inteligente para poder asegurar que durante todo el campeonato Pau no corra riesgos de sobrecargas y pueda llegar a los últimos partidos en buena condición para aportar lo que puede con su talento y clase. Su capacidad de toma de decisiones ofensiva, su amenaza interior y exterior y los bloqueos. Es un jugador completo y versátil. La ventaja de poder contar también a Marc y con Willy nos permite repartir los minutos de la manera correcta y sin tener que tomar riesgos», explicaba Scariolo sobre el pívot.

Junto a él estará su hermano Marc , con el que no coincide en la selección desde el bronce de 2017. Ambos serán la referencia interior de un equipo en el que también están seleccionados los hermanos Hernangómez , Pierre Oriola, Sebas Saiz y Usman Garuba , que se estrenará con la absoluta tras una gran temporada en el Real Madrid. De ellos tendrá que haber algún descarte, que Scariolo decidirá durante la gira en la que habrá cinco amistosos (uno de ellos ante Estados Unidos en Las Vegas).

La presencia de Garuba , una de las novedades, llama la atención. No tanto por su rendimiento en la cancha, sino por su edad y por la teórica competitividad en su puesto. «Si la evolución como todos esperamos y creemos de Usman va a ser hacia el puesto de 4, creo que va a ser determinante y decisivo que esté aquí para permitirle subir incluso otro nivel . La inclusión de Usman desde hace unos meses era una cosa hecha, y esperamos que pueda pelear con otros jugadores para hacerse un hueco en los doce. La competición es alta, es interesante, porque hay más jugadores con opciones", dijo

En el puesto de base, Scariolo ha llamado a Ricky Rubio, Sergio Rodríguez -vuelve tras su ausencia en el Mundial 2019-, Carlos Alocén y Sergio Llull . Talento y descaro que dan solidez al puesto. El último en subirse a ese tren ha sido el base de los Timberwolves, que no decidió hasta última hora su disponibilidad. «Me llamó y me dijo: '¿Estoy todavía a tiempo de entrar en la lista?'. Y yo pensé, ¿pero qué me estás contando? Eso también es una demostración de humildad y de cómo es Ricky como persona . Los brazos nunca estuvieron cerrados del todo con él, pero enseguida los hemos vuelto a abrir con mucha ilusión», explicó el seleccionador en referencia al base catalán, MVP del último Mundial en el que España logró el oro.

Como exteriores, el técnico italiano contará con un grupo heterogéneo al que regresa Álex Abrines después de cinco años de ausencia. El azulgrana buscará ganarse un sitio en el perímetro de España, donde competirá con Abalde, Brizuela, Rudy Fernández, Sergi Martínez (otro de los debutantes), Víctor Claver y Xabi López-Aróstegui .

Los problemas de Mirotic

No está en la lista Nikola Mirotic , otra vez fuera por decisión propia. Su última participación con España fue en los Juegos Olímpicos de 2016 y desde entonces ha dicho que no a la selección en el Europeo 2017, en el Mundial 2019 y en estos Juegos de 2021. Tampoco estará Ibaka , aún disputando los playoffs de la NBA con los Clippers.

En el caso del pívot del Barcelona, Scariolo djo que su renuncia se debía a « razones personales serias e importantes » y resaltó que solo una vez (en Lituania 2011) tuvo que elegir entre ambos. «La disponibilidad hipotética y de deseo teórico estaba en los dos, he hablado con los dos, pero las circunstancias han sido estas», puntualizó.