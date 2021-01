Baloncesto El enfado de Roberto Íñiguez: «Esto no lo aguanta ni Thor con el martillo» El entrenador del Perfumerías Avenida cargó con dureza contra el cargado calendario y clamó por una mayor protección de las jugadoras: «¿Hay alguien al volante?»

El Perfumerías Avenida se clasificó para los cuartos de final de la Euroliga femenina, donde se medirá al Uni Girona. Un triunfo que le supondrá también un sobreesfuerzo al conjunto salmantino, al que se le presenta un exigente calendario de competición. A las fechas del torneo europeo se sumarán los partidos de la liga española, la próxima concentración de la selección que dirige Lucas Mondelo y ya en marzo la Copa de la Reina (del 4 al 7) en Valencia. Y después, ya en verano, vuelve la selección con el Eurobasket de junio y los Juegos de Tokio en julio-agosto.

En esta situación el entrenador del Perfumería Avenida, Roberto Íñiguez, que ha perdido ya a varias jugadoras por diferentes lesiones, alzó la voz para quejarse del apretado calendario y exigir más protección a las jugadoras.

«Sinceramente, hay que empezar a pensar en las jugadoras, porque pensamos en las competiciones, en las ventanas FIBA, en las euroligas, en las copas, en las ligas, en la selección... ¿y en las jugadoras quién piensa? ¿Roberto Íñiguez? ¿Y tiene que reservar a una o a otra, rotar, tener a todas con cuidado, mañana descansar...? Porque el calndario que nos viene... Yo no sé quién conduce, ¿hay alguien al volante? Porque no sé si hay alguien...», se quejó.

«Porque luego querremos que las jugadoras jueguen el Europeo, las Olimpiadas... si llegan. Porque ahora en febrero me han pasado que jugamos, 17, 21, 23, 25, 27... ¿Pero quién está haciendo eso? Porque desde luego yo no me voy a cargar a las jugadoras, yo las voy a proteger, y si en algún momento pienso que yo no los voy a proteger os doy mi palabra de que me voy. Ya lo tengo hablado con el club».

«Si veo imposible hacerlo yo no cargo con esa responsabilidad, porque las jugadoras son como parte de mi familia y yo no me las voy a cargar», añade. «Sobre todo si alguien ha jugado al baloncesto que mire el calendario y diga 'es que esto es imposible... Esto no lo puede aguantar ni Thor con el martillo».

«Por encima de los calendarios, competiciones, clubes, Europa y las bases de competición, que eso me lo dicen ahora mucho... están la salud y el sentido el común», zanjó.

