¡Que suene la música!

El Betis llega al partido cotizando al alza, mientras el Nottingham Forest se debate en la duda hamletiana del ser o no ser

Francisco Pérez

La Royal Philarmonic Orchestra actuará hoy de telonera en el estadio de La Cartuja. Lo hará en 'playback' y ejecutando el himno de la Europe League, que existe, como Teruel. Después le tocará a los grupos principales, Real Betis y Nottingham Forest, ... protagonizar el primer concierto europeo de la temporada 2025-26. El sorteo de agosto deparó a los verdiblancos unos rivales de postín en casa (Feyenoord y Olimpique de Lyon, además de los británicos) y asequibles fuera, por lo que hacerse fuertes en Sevilla garantizaría estar entre los ocho primeros una vez completada la fase de grupos.

