Reencuentro en un momento clave

Volvió a ganar el Real Betis a domicilio en LaLiga 22-23. Había ocurrido en la segunda jornada. 20 de agosto. Desde el triunfo conseguido en el partido con el Mallorca, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini había acumulado dos empates y dos derrotas. Y ... sólo había marcado un gol. Pero ayer cambió la dinámica. En un día clave. En San Sebastián, con la Real Sociedad. Partido con la cuarta posición en la mente de ambos equipos. Sin perder de vista que en la siguiente jornada del calendario en LaLiga está previsto el primer derbi sevillano de la temporada, el del próximo domingo en el Benito Villamarín.

En el Reale Arena, donde el Real Betis dio un paso importante el pasado febrero con el triunfo conseguido en la eliminatoria de cuartos de la Copa del Rey, el equipo entrenado por Pellegrini logró tres puntos de gran significado. Ayer, en el día de los despejes de Rui Silva. Del acierto de Álex Moreno a la hora de asistir. Del regreso a la titularidad de Fekir. Y de otra fecha en la que los cambios efectuados por Pellegrini tienen su repercusión en el marcador final. La ilusión en Heliópolis cuenta también con la firma de Juan Cruz. El futbolista que comenzó la temporada destacando en el Betis Deportivo y que debutó con el primer equipo hace 15 días. En San Sebastián fue el primero que llamó Pellegrini para sustituir a Luiz Henrique poco antes de la hora de partido. Y Juan Cruz aprovechó al máximo la oportunidad. En días anteriores se le había visto partiendo desde el costado zurdo. Ayer, sin embargo, fue desde el derecho. Arrancando desde allí para buscar con velocidad zonas centrales y cercanas al área. Tuvo primero un remate que se marchó alto. Y a falta de cinco minutos apareció para marcar. El gol que abría el camino de un triunfo que cerró Borja Iglesias ya en el tiempo añadido.

La alineación inicial del Real Betis presentó hasta ocho novedades respecto al partido del jueves con el Ludogorets en la Europa League. Edgar, Paul y Canales volvieron a ser titulares. Fekir regresaba al once titular. Intensidad y velocidad de la Real Sociedad en el inicio. No se encontraba el Real Betis. Rui Silva despejó el remate de Pablo Marín. Y poco después, un balón de Carlos Fernández acabó en el poste tras dar en Sabaly. Al cuarto de hora cambió algo la situación. El Real Betis también recuperó el balón. Ya se veían acciones en las que los futbolistas hacían circular el balón con varios pases seguidos. Luiz Henrique tuvo la primera ocasión. Un centro de Canales lo bajó de cabeza Borja Iglesias y el remate de Luiz Henrique se marchó alto. El partido se había igualado. Álex Moreno subió en alguna ocasión. En el centro de la defensa, Edgar y Pezzella intentaban no perder el sitio, no sólo cuando Sorloth y Carlos Fernández llegaban al área, también cuando futbolistas como Brais Méndez, Pablo Marín y Merino se acercaban. Paul buscaba llegar a balones divididos para ayudar. Y Sabaly se animaba a subir. Fueron pasando los minutos sin más peligro en ninguna de las áreas.

El segundo tiempo comenzó sin mucha pausa. De nuevo Rui Silva. Error de Edgar en un pase, el balón llegó a Carlos Fernández y el guardameta bético logró despejar. Luiz Henrique lo intentó. Un remate desde lejos y un posterior centro que llegó a las manos del guardameta de la Real Sociedad Remiro. El partido empezó a tener momentos de ida y vuelta. Un remate de cabeza de Merino en un saque de esquina se marchó fuera. Borja Iglesias mantenía un pulso con Le Normand con varios balones divididos. El delantero bético intentaba generar paredes con sus compañeros en la frontal del área pero sin llegar a encontrar el remate. Fekir buscó sorprender con un saque directo desde la esquina y el balón llegó a dar en el poste. Poco después vio tarjeta amarilla el futbolista bético tras caer en el área de la Real Sociedad. Apenas seis minutos más tarde, Pellegrini decidió sustituir a Fekir por William Carvalho. De nuevo la incidencia de los cambios del entrenador bético fue máxima. En el minuto 56, Juan Cruz sustituyó a Luiz Henrique. El futbolista llegado del filial bético quedó en el costado derecho. Desde allí arrancó para enviar un balón que salió por encima del larguero. En otra arrancada fue frenado en falta. Y a falta de cinco minutos para el 90, gol. Pase atrás de Álex Moreno y remate ajustado de Juan Cruz para adelantar al Real Betis en el marcador. Rui Silva apareció en un momento clave con un gran despeje tras remate de cabeza de Magunazelaia. Minutos antes, todavía con 0-0, había estado atento en un centro de Brais Méndez y en remates de Navarro y Carlos Fernández. Ya en el tiempo añadido, de nuevo Álex Moreno. Muchos metros con el balón para llegar al área de la Real Sociedad y ofrecer un pase a Borja Iglesias. Gol. 0-2. Triunfo en un momento clave para seguir en el camino.