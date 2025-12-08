Muere Manolo Villanova, portero del Betis de finales de los sesenta

Desde sus medios oficiales, el Real Betis Balompié muestra su «máximo pesar» por el fallecimiento de Manuel José Villanova Rebollar, que fuera portero verdiblanco entre 1967 y 1971, acaecido en Zaragoza el 6 de diciembre de 2025, a la edad de 83 años. Nacido en ... la capital aragonesa el 27 de agosto de 1942, Manuel Villanova inició su carrera en el Deportivo Aragón, Logroñés y Nastic de Tarragona, llegando al Real Betis en el mes de septiembre de 1967, al comienzo de la temporada en la que el equipo bético retornaba a Primera división, procedente del Real Mallorca.

Su debut en partido oficial con el Real Betis tuvo lugar el 8 de octubre de 1967 en el estadio de El Arcángel, de Córdoba, siendo en esa primera campaña el guardameta habitual en las alineaciones verdiblancas. Una titularidad en la portería bética que mantuvo en la temporada siguiente, la 1968-69 y, en menor medida, en la 1969-70. En el ejercicio 1970-71, sin embargo, perdió tal condición, lo cual lo llevó a abandonar la disciplina bética al final de esa campaña. Fichó por el Real Zaragoza, donde permaneció hasta 1975, iniciando una particular relación con el equipo aragonés que lo acompañaría ya durante toda su carrera deportiva.

Como entrenador, completó asimismo una larga trayectoria, muy principalmente en el Real Zaragoza (tanto en el fútbol profesional como en el formativo), que tuvo continuidad en el banquillo de equipos como Salamanca, Mallorca, Hércules, Deportivo Aragón, Recreativo de Huelva, Huesca y Sariñena.

En sus cuatro temporadas en el Real Betis, Manuel Villanova jugó 91 partidos de Liga y 13 de Copa. «Nuestro más sincero pésame a sus familiares. Descanse en paz Manuel José Villanova Rebollar», expresa el club de las trece barras, sentido pésame al que se une Al Final de la Palmera y ABC de Sevilla.