La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

Muere Manolo Villanova, portero del Betis de finales de los sesenta

Jugó casi un centenar de partidos de liga con los verdiblancos y tuvo también una dilatada carrera como entrenador

El Betis se posiciona por Fabio Silva

Manolo Villanova, primero por la izquierda, portero del Real Betis en el Camp Nou de Barcelona en octubre de 1967
Manolo Villanova, primero por la izquierda, portero del Real Betis en el Camp Nou de Barcelona en octubre de 1967 RBB

F. M.

Desde sus medios oficiales, el Real Betis Balompié muestra su «máximo pesar» por el fallecimiento de Manuel José Villanova Rebollar, que fuera portero verdiblanco entre 1967 y 1971, acaecido en Zaragoza el 6 de diciembre de 2025, a la edad de 83 años. Nacido en ... la capital aragonesa el 27 de agosto de 1942, Manuel Villanova inició su carrera en el Deportivo Aragón, Logroñés y Nastic de Tarragona, llegando al Real Betis en el mes de septiembre de 1967, al comienzo de la temporada en la que el equipo bético retornaba a Primera división, procedente del Real Mallorca.

