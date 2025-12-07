Suscríbete a
Betis - Barcelona

La perplejidad de los jugadores del Barcelona en el penalti por mano de Bartra

Raphinha, De Jong y Fermín no se creían que Hernández Maeso pitara la pena máxima tras la consulta en el VAR y la «recomendación» de Iglesias Villanueva

El audio del VAR en el penalti señalado a Bartra: «Ocupa un espacio desde el primer momento»

El Betis pasó del enfado por el penalti de Bartra al primero a favor de la temporada

Frenkie de Jong, mientras calentaba, muestra su sorpresa tras el penalti pitado por las manos de Bartra
Frenkie de Jong, mientras calentaba, muestra su sorpresa tras el penalti pitado por las manos de Bartra @MovistarFutbol
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Una muestra más de que los árbitros, o algunos de ellos, han jugado muy poco al fútbol. Bartra se lanza a tapar un disparo de Rashford, la pelota rebota en el muslo del central bético y va al brazo del futbolista catalán que, con la ... inercia de intentar cortar el tiro del jugador inglés, lo tiene en alto. El árbitro, Hernández Maeso, en un principio no vio nada punible en la jugada, ni siquiera protestaron los futbolistas del Barcelona. Pues después de varias repeticiones y la revisión, Iglesias Villanueva desde la sala VOR «recomendó» al colegiado de campo que revisara la acción en la pantalla que hay en los terrenos de juego.

