La perplejidad de los jugadores del Barcelona en el penalti por mano de Bartra

Una muestra más de que los árbitros, o algunos de ellos, han jugado muy poco al fútbol. Bartra se lanza a tapar un disparo de Rashford, la pelota rebota en el muslo del central bético y va al brazo del futbolista catalán que, con la ... inercia de intentar cortar el tiro del jugador inglés, lo tiene en alto. El árbitro, Hernández Maeso, en un principio no vio nada punible en la jugada, ni siquiera protestaron los futbolistas del Barcelona. Pues después de varias repeticiones y la revisión, Iglesias Villanueva desde la sala VOR «recomendó» al colegiado de campo que revisara la acción en la pantalla que hay en los terrenos de juego.

"Yo voy al suelo. ¿Qué quieres? Fran, ten personalidad. Mírala".



Reacciones de jugadores del Barça y del Betis con el penalti señalado. #DeportePlus https://t.co/rIKL9TqfsH pic.twitter.com/1Ak9aDncE2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025

Mientras se producía esta revisión, las cámaras de Movistar + captaron a algunos jugadores del conjunto azulgrana perplejos y sorprendidos de que finalmente esa acción fuera pitada como penalti, que siempre se ha tenido en cuenta, y también explicado en diversas ocasiones por el CTA, que un balón que va de rebote a una mano no es una acción punible.

Raphinha desde el banquillo de Hansi Flick, o Fermín y Frenkie de Jong, que se encontraban en la banda de la Cartuja calentando para entrar al partido minutos después, pusieron caras de sorpresa ante la acción pitada. Claro, son jugadores y saben que si a ellos se les pitara en contra o, simplemente, que es difícil que se lancen al suelo con los brazos atrás, pondrían el grito en el cielo. De hecho, el centrocampista onubense hizo algún gesto con su mano negando que esa jugada fuera penalti.