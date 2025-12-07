El audio del VAR en el penalti señalado a Bartra: «Ocupa un espacio desde el primer momento»

Con 1-4 en el marcador, el Betis recibió un castigo añadido por parte de Hernández Maeso, el árbitro que dirigió el partido ante el Barcelona. Tras un disparo de Rashford, que acabó golpeando en el brazo derecho de Marc Bartra tras rebotar ... primero el balón en su pierna izquierda, Iglesias Villanueva, que se encontraba en la sala VOR, avisó al colegiado principal para que revisara la acción en el VAR. Finalmente, el árbitro nacido en Bruselas acabó señalando un penalti que provocó el enfado de todos los futbolistas béticos.

En la propia retransmisión televisiva de Movistar, el narrador y el comentarista acabaron mostrando su sorpresa por la decisión arbitral. «Parece que antes le ha tocado en otra parte del cuerpo», dice primero Álvaro Benito, antes de que la jugada sea revisada por los árbitros. «Fran, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano», le comenta Iglesias Villanueva a Hernández Maeso, que, en ese momento, se encuentra dialogando con Bartra.

«En la imagen ves el lanzamiento a portería y como en todo momento lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna le da en el brazo ocupando un espacio», le sugiere el árbitro VAR antes de que el principal vea la jugada en el monitor. «Dame una imagen desde otro lado, por favor. Desde la otra portería. Vale, perfecto», le responde Hernández Maeso antes de ofrecer su veredicto final. «Escúchame, es un tiro. Ahí es punible porque Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, por lo tanto está ocupando un espacio desde el primer momento. Por lo tanto, aunque haya un rebote en la pierna sigue siendo punible y es penalti, ¿vale? Penalti sin tarjeta», expone finalmente antes de señalar hacia los once metros en lo que supondría el quinto tanto del Barcelona obra de Lamine Yamal.

«Tengo muchas ganas de escuchar el lunes a Toño (Mateu Lahoz) el lunes en el El Día Después. Ya no sé qué pensar», se escucha a otro de los comentaristas de Movistar, una vez que se conoce la decisión arbitral, mostrando esa misma sorpresa que los futbolistas béticos.