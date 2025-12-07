El audio del VAR en el penalti señalado a Bartra: «Ocupa un espacio desde el primer momento»

Suscríbete a
El disparo de Rashford que acaba en penalti por manos de Bartra tras rebotarle el balón en el muslo
Samuel Silva

Samuel Silva

Con 1-4 en el marcador, el Betis recibió un castigo añadido por parte de Hernández Maeso, el árbitro que dirigió el partido ante el Barcelona. Tras un disparo de Rashford, que acabó golpeando en el brazo derecho de Marc Bartra tras rebotar ... primero el balón en su pierna izquierda, Iglesias Villanueva, que se encontraba en la sala VOR, avisó al colegiado principal para que revisara la acción en el VAR. Finalmente, el árbitro nacido en Bruselas acabó señalando un penalti que provocó el enfado de todos los futbolistas béticos.

