Fekir: «Es complicado encontrar un lugar donde me sienta como en el Betis, aquí hay de todo para ser feliz»

Nabil Fekir, delantero del Real Betis, se mostró sincero en una entrevista en el medio francés SoFoot en el que repasó toda la actualidad bética y su visión del presente y el futuro. Elogia Fekir al club verdiblanco y valora su felicidad actual, así como que se muestra exigente consigo mismo en su aportación al equipo y mira a conseguir más altas cotas con una afición que le encandila.

«¿Nota de la temporada? Como soy exigente conmigo mismo, diremos que ha sido una buena temporada a nivel estadístico, la mejor desde que llegué aquí, pero podría haberlo hecho mejor», señalaba Fekir, contento por haber logrado la Copa: «Es bonito. Fue un éxito especial para los aficionados, que lo esperaban desde hace 17 años. Tuvimos la oportunidad de poder darles eso. Ver la alegría de la gente y las lágrimas de felicidad de algunas personas... fue increíble. Sentí que era más que una Copa del Rey».

Y le cuestionaban a Fekir si el Betis está infravalorado en su potencial. «Sí. Ves el estadio, la afición, el ambiente... Pocos clubes pueden presumir de tener eso como lo tiene el Betis. Es algo excepcional. Tuve la oportunidad de jugar en bastantes estadios y puedo decir que no es así en todos lados. Y está casi lleno en todos los partidos, no sólo ante el Barcelona o Real Madrid. Ya conocía la reputación del club cuando llegué aquí, pero no esperaba esto. Aquí hay de todo para ser feliz».

«Estoy muy bien. Después de todo, cada año es diferente. Por el momento, todo va bien. Cuando estás bien en algún lugar, ya sabes... Es complicado encontrar un lugar donde te sientas así, como en el Betis, donde todos confíen en ti, donde a tu familia le guste... Son cosas importantes», insistía.

Echa en falta Fekir ese paso para poder haber entrado en Champions. «Nos ha faltado regularidad. Hemos perdido varios partidos en casa. Perder contra Atlético, Elche o Barça nos ha costado puntos. Eso es lo que hace la diferencia al final», señalaba el francés, quien destacaba a Pellegrini: «Me da a mí y a los demás mucha libertad. Es consciente de que sabemos jugar al fútbol. Según el rival, nos da algunas indicaciones un poco pero siempre nos deja esta libertad. Tiene mucha experiencia, ya ha ganado títulos, y se nota. Me encanta su propuesta de juego».

Y de su papel, Fekir está satisfecho en el Betis: «Sí, porque ahí es donde están sucediendo las cosas. La mayoría de los balones pasan por mí y eso es lo que me gusta. Hay jugadores que no tocan el balón cinco, seis o siete minutos y no les importa. Yo necesito la pelota. Me gusta eso. Por eso creo que este puesto me conviene».