Argentina reclama a Guido y el Betis espera que llegue para la Copa

De la alegría y la ilusión por el hecho de que pudiera estar sin problemas el jueves en el Reale Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, a la decepción tras conocerse que la Asociación del Fútbol ... Argentino (AFA) lo volvía a reclamar para jugar ante Colombia tras dar negativo y ejercitarse a las órdenes de Manuel Pellegrini. Así fue la jornada de ayer para los béticos en torno al nombre del día, Guido Rodríguez. Por la mañana, el pivote argentino protagonizaba la principal novedad en el entrenamiento del Real Betis. El de Sáenz Peña participaba sin aparentes contratiempos en la sesión de trabajo del primer equipo verdiblanco, que continúa preparando el enfrentamiento ante el conjunto que dirige Imanol Alguacil. Se celebraba entre la afición del conjunto heliopolitano la recuperación de Guido, uno de los pilares para Pellegrini, aunque el chileno está demostrando que el grupo está por encima de cualquier individualidad. Pero por la noche la AFA comunicaba que después de haber dado negativo y confirmar que «tras efectuarse todos los estudios correspondientes al alta epidemiológica», tenía que viajar hasta su país natal para incorporarse de forma inmediata a la concentración de la selección argentina para el partido frente a Colombia. Jarro de agua muy fría para la siempre fiel afición verdiblanca que veía en los primeros instantes peligrar la participación de Guido en la que se puede tratar como la primera «final» para el Betis en la presente temporada.

Y es que la AFA ha estado bastante encima de la evolución del positivo en coronavirus del pivote del Betis y en el momento en el que tuvieron conocimiento del negativo, aunque podía dar igual en un principio si se entrenaba o no con el equipo bético, lo ha vuelto a convocar. Porque además, Scaloni pierde para el choque contra Colombia a Rodrigo de Paul y a Leandro Paredes, futbolistas que habitualmente se mueven en la misma zona del campo que el jugador verdiblanco.

Ahora, el plan del Betis, no sólo con Guido, sino también con Germán Pezzella, que no jugó contra Chile al estar sancionado y volverá a estar disponible para el choque ante el combinado cafetero, vuelve a ser el inicial. La entidad heliopolitana ya se encontraba, antes del positivo de Guido, en gestiones para que una vez finalice el Argentina-Colombia, en torno a las 2.30 horas de la madrugada del martes al miércoles 2 de febrero, ambos jugadores inicien su viaje de regreso hasta España, con el objetivo que entre la tarde y la noche del miércoles ya se encuentren en Madrid, para a continuación, y teniendo en cuenta todas las conexiones posibles, unirse cuanto antes a concentración del equipo en San Sebastián para jugar el jueves, 3 de febrero, a partir de las 20 horas el partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Reale Arena. Todo ello teniendo en cuenta el hecho de que, si participan en el partido de su selección, Guido, ni tampoco Pezzella, no sufran ningún problema que les impida estar a disposición de Pellegrini en el choque copero, al margen del cansancio que les va a suponer un viaje tan largo de regreso hasta territorio español.

Sin Paul ni Guardado

Además de la importancia que supone la presencia de Guido Rodríguez en los planes y los esquemas de Pellegrini -desde la llegada del chileno, y con el pivote en el campo, el Betis gana el 53,1 por ciento de los partidos-, otra circunstancia muy importante de cara a forzar la presencia del argentino en el importantísimo choque de cuartos de final de la Copa es que el entrenador no podrá contar con el marfileño Paul, que se encuentra lesionado, ni tampoco con Guardado, que está con México y que en la madrugada del miércoles 2 al jueves 3, a partir de las 4.00 hora española, juega frente a Panamá. Ni al capitán de la tricolor ni a Diego Lainez les da tiempo de llegar para estar en San Sebastián.