Pellegrini: «Lo importante es tener un plantel que permita hacer rotaciones»

Semana con dos partidos para el Betis. El primero, este miércoles a domicilio ante el Celta en encuentro correspondiente a la sexta jornada que se adelanta en el calendario. En la víspera del encuentro, el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha confirmado que Deossa, Marc Roca, Diego Llorente y Pau López no están disponibles para el partido en Balaídos.

«Tenemos una cantidad de lesionados importantes, no son muchas las rotaciones que se pueden hacer en este momento. Mañana vamos a intentar el once inicial con los mejores jugadores que están en este momento», ha comentado Pellegrini, al que se le ha preguntado si considera que hay efectivos suficientes en estos momentos en la plantilla para afrontar tres competiciones.

El técnico chileno recordó que «los jueves pasan factura en LaLiga. El mérito de estos años es que hemos jugado en Europa sin dejar de lado en LaLiga. Hemos tenido que hacer rotaciones. Han sido muy importantes. Hay que tener el mejor plantel posible para ocuparlo en ser competitivo en las tres competiciones«.

Precisamente en apenas tres días conocerá el Betis los equipos a los que se enfrentará en la fase de liga de la Europa League. Preguntado por la competición continental que jugará esta temporada el equipo verdiblanco, Pellegrini dijo que «lo importante es tener un plantel que a uno le permita hacer rotaciones. Saber llevarlo acuerdo a los rendimientos y las circunstancias. Con el mismo objetivo que dije en la Conference League el año pasado. Nuestro objetivo en la Europa League es clasificar. Si tenemos que jugar un partido de ida y vuelta de la eliminatoria no pasa nada. Todo eso está relacionado con el plantel que uno pueda establecer».

Preguntado por Bellerín, titular en el lateral derecho bético en las dos primeras jornadas, Pellegrini ha comentado que "tuvo una temporada complicada con una lesión larga que no le permitió llegar a su nivel. Nos da mucha entrega, tiene calidad y en la medida que se puede estar bien a punto es un jugador muy importante para nosotros. Un puesto que además lo tenemos cubierto con Ángel Ortiz, que ha hecho también muy buenos partidos y que poco a poco va ganando su espacio. Aitor lo puede también suplir así que el lateral derecho es una posición que está absolutamente cubierta, así como también el izquierdo".

