Nazinho, en la 'pole' para el lateral izquierdo del Betis a la espera del adiós de Ricardo

Al Betis le queda un frenético final de mercado. Aunque la victoria ante el Alavés en el estreno en la Cartuja otorgue cierta tranquilidad, la dirección deportiva mantiene varios frentes abiertos. Si Antony es el foco principal, a la espera del Manchester United, ... también el mediocentro, la delantera y el lateral izquierdo aparecen en la libreta de los técnicos. Precisamente, para el costado zurdo de la zaga se ha colado el nombre de Flavio Nazinho, como adelantó ayer la edición digital de este periódico, una nueva alternativa ante la posible salida de Ricardo Rodríguez y las altas exigencias de la Real Sociedad por Javi López.

El futbolista portugués es del gusto de la dirección deportiva, que lo viene siguiendo desde hace tiempo y maneja buenos informes de su proyección en el Círculo de Brujas, el equipo belga que lo adquirió en propiedad el pasado año procedente del Sporting Clube. El Betis tiene un acuerdo ultimado con el conjunto de la Jupiler Pro League, que exigiría seis millones de euros por el pase, además de reservarse un porcentaje de una futura venta. El coste de Nazinho sería inferior al que ha solicitado la Real Sociedad por Javi López, teniendo en cuenta que el salario del canario es muy superior al que perciría el portugués.

Para llevar adelante cualquiera de estas operaciones, el Betis aguarda la salida de Ricardo Rodríguez. El suizo ha mostrado predisposición a buscar un nuevo destino, en el que garantizarse minutos para seguir manteniendo su sitio en la selección helvética. El dinero que liberaría el adiós de Ricardo permitiría al Betis afrontar una nueva operación con la que renovar por completo el lateral izquierdo, uno de los objetivos marcados a principios de verano. Tras la salida de Perraud y la llegada de Junior Firpo, ahora los técnicos pretenden sustituir a Ricardo con un lateral más joven, un perfil que reúnen tanto Nazinho como Javi López, a quien ya se intentó fichar la pasada campaña pero la Real puso más dinero encima de la mesa.

Ahora el conjunto donostiarra quiere dar salida al canario, que no cuajó un buen año y que tampoco cuenta con la confianza de Sergio Francisco, el sustituto de Imanol Alguacil en el banquillo. Las pretensiones de la Real pasarían por recuperar los más de seis millones de euros que invirtió el pasado año, mientras que el Betis preferiría otra fórmula –cesión con opción de compra– que entrase en sus parámetros actuales.

Junior Firpo, titular

El único cambio de Pellegrini en el once con respecto a Elche llegó precisamente en el lateral izquierdo, con el reestreno de Junior como verdiblanco. El hispano-dominicano, que inició más tarde la pretemporada, ocupó el sitio de Ricardo para buscar una mayor profundidad por ese costado. Así comenzó el partido, con llegadas de Junior hasta la línea de fondo e incluso pudo anotar de cabeza tras un córner lanzado por Lo Celso.

Con el paso de los minutos, Junior notó el cansancio. Le había tocado bailar con Carlos Vicente, lo que supone un desgaste añadido, por lo que Pellegrini lo envió al banquillo para que entrase al campo Ricardo Rodríguez. El suizo pasó así de titular en Elche a jugar los 20 últimos minutos, en los que cerró la banda e incluso se impuso en el juego aéreo.

La idea del club pasaría ahora por la salida de Ricardo, que habría disputado así sus últimos minutos como jugador del Betis. El trabajo de la dirección deportiva ya está en marcha, con esa negociación muy avanzada por Flavio Nazinho y con Javi López también como alternativa. Dos laterales que cumplirían el requisito de rejuvenecer la banda izquierda. Un movimiento de los varios que quedan todavía por realizar, pero que con los tres puntos en el bolsillo del estreno en la Cartuja se harán más llevaderos.