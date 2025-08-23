Suscríbete a
Nazinho, en la 'pole' para el lateral izquierdo del Betis a la espera del adiós de Ricardo

El club bético acelera por el luso del Círculo de Brujas para suplir la deseada salida del suizo, que esta vez fue suplente de Junior Firpo

Junior Firpo pugna con Guridi
Junior Firpo pugna con Guridi manuel gómez

Samuel Silva y Mateo González

Al Betis le queda un frenético final de mercado. Aunque la victoria ante el Alavés en el estreno en la Cartuja otorgue cierta tranquilidad, la dirección deportiva mantiene varios frentes abiertos. Si Antony es el foco principal, a la espera del Manchester United, ... también el mediocentro, la delantera y el lateral izquierdo aparecen en la libreta de los técnicos. Precisamente, para el costado zurdo de la zaga se ha colado el nombre de Flavio Nazinho, como adelantó ayer la edición digital de este periódico, una nueva alternativa ante la posible salida de Ricardo Rodríguez y las altas exigencias de la Real Sociedad por Javi López.

