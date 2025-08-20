Parking gratis en La Cartuja para ver al Betis: dónde están los aparcamientos y cómo reservar tu plaza

Aparcamientos gratuitos para ver el Betis en el Estadio de la Cartuja

Los seguidores del Real Betis que acudan a los partidos en el Estadio de La Cartuja ya pueden acceder a las plazas de aparcamiento gratuito habilitadas en los alrededores del recinto. La condición indispensable es realizar una reserva previa online, ya que el acceso estará limitado hasta completar aforo y sólo se permitirá la entrada a los vehículos que cuenten con el tique correspondiente.

Este sistema busca evitar colas en los accesos y facilitar la salida tras los encuentros. Las reservas deberán realizarse para cada partido y sólo se permitirá una entrada por vehículo.

¿Dónde están las bolsas de aparcamiento?

El estadio ha habilitado tres grandes parkings para dar servicio a la afición:

Parkings para el Betis en Cartuja P7 Norte (2.000 plazas): entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para quienes regresen hacia el norte de la ciudad.

P7 Sur (1.500 plazas): acceso desde la rotonda de Carlos III. Recomendado para los vehículos con salida hacia el sur.

P8 (1.750 plazas): entrada y salida también por Carlos III, con salida preferente hacia el norte.

En total, más de 5.000 plazas de aparcamiento gratuito, gestionadas por el propio Estadio La Cartuja.

Mapa orientativo de los parkings apra ver el Betis en Cartuja Estadio La Cartuja

Cómo reservar la plaza

Para obtener el pase es necesario registrarse en la plataforma habilitada, introduciendo datos personales, matrícula y modelo del coche. Una vez confirmada la reserva, el usuario recibirá el tique por correo electrónico.

Ese pase deberá presentarse en el control de acceso al parking y coincidir con el vehículo y la matrícula facilitados. Además, el personal de seguridad podrá solicitar el DNI del conductor para verificar la reserva.

Normas de uso

La organización ha establecido una serie de normas que deberán cumplir todos los usuarios:

Reglas para usar el aparcamiento Aparcar únicamente en las plazas designadas por el personal.

Prohibido acampar, pernoctar o consumir alcohol en el parking.

El horario de apertura será desde dos horas antes del inicio del partido hasta una hora después de la finalización.

En caso de estacionamiento indebido, el vehículo podrá ser retirado por la grúa.

La empresa no se hace responsable de robos u objetos de valor dejados a la vista.

Con este sistema, el Estadio de La Cartuja busca mejorar la logística de acceso y salida en los días de partido del Betis, garantizando al mismo tiempo comodidad y seguridad a los aficionados.

La recomendación es clara: reservar con antelación para no quedarse sin plaza y acudir con el tique preparado para evitar esperas.