La libreta de Doblas, el secreto de Pau

El preparador de porteros del Betis le indicó al meta el lado al que Puado iba a lanzar su penalti y eso provocó el acierto del catalán en la jugada decisiva

Espanyol - Betis: Pau López lanza al Betis y evita una injusticia (1-2)

Espanyol - Betis, en directo

Pau López es felicitado por Doblas y todos los compañeros tras parar el penalti decisivo en el Espanyol - Betis
Mateo González

Corrían Álvaro Valles y Toni Doblas como Usain Bolt buscando el abrazo con Pau López. Ya había pitado Galech Apezteguía, protagonista forzado por su pésima actuación. Ya se había estirado Pau López a su izquierda en el minuto 101 para dejar el marcador ... como estaba, con el 1-2 que se había merecido el Betis. El meta lo había celebrado llevándose las manos a las orejas y mirando a la que un día fue su grada pero que desde que se marchó como agente libre para llegar a Heliópolis no le recibe nunca bien y le acusa de dejarse llevar por el dinero. Una historia más de estas del fútbol. La ley del ex siempre tiene un hueco en estos minutos en los que la épica ejerce de invitada en la narración. Desplegó el 1,89 que tiene para tapiar su portería y que se cantara como un gol su acción. Decisivo un portero esta vez sí en el caminar del Betis. Lo que se buscaba con su retorno: un meta que ganara puntos.

