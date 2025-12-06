«Bendita es tu pureza y eternamente lo sea», el tifo mariano del Betis ante el Barça

Espectacular asistencia en la Cartuja con ocasión del Betis - Barça de este festivo 6 de diciembre. La afición verdiblanca recibió a los de Pellegrini con el que ha sido su primer tifo en su nueva casa, confeccionado por Gol Sur 1907, después de la pancarta ... enorme desplegada por el club en el estadio hace algunas semanas por la renovación de Isco.

El mismo ha consistido en un mensaje con una doble oración en forma de décima dedicada a la Inmaculada Concepción. «Bendita es tu pureza y eternamente lo sea. Real Betis Balompié». Un mensaje que reivindica la Fe católica, la devoción mariana de la ciudad.

La oración fue difundida a mediados del siglo XIX y popularizada a instancias de Antonio María Claret, que da nombre a uno de los colegios más populares de la ciudad de Sevilla. Durante este siglo la oración se introdujo en diversos devocionarios y fue puesta en música por varios autores, convirtiéndose en una oración popular católica.