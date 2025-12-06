Suscríbete a
«Bendita es tu pureza y eternamente lo sea», el tifo mariano del Betis ante el Barça

Décima dedicada a la Inmaculada Concepción desde la grada de animación bética

Tifo del Betis en su partido ante el Barça
Tifo del Betis en su partido ante el Barça ABC

F. M. / S. S.

Espectacular asistencia en la Cartuja con ocasión del Betis - Barça de este festivo 6 de diciembre. La afición verdiblanca recibió a los de Pellegrini con el que ha sido su primer tifo en su nueva casa, confeccionado por Gol Sur 1907, después de la pancarta ... enorme desplegada por el club en el estadio hace algunas semanas por la renovación de Isco.

