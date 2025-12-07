Betis - Barcelona: La fiesta mariana acabó en amargura

Llegó sonriente el bético a la Cartuja, con esa ovación al equipo como ganador del derbi, y acabó cabizbajo. La fiesta mariana con la que comenzó el Gol Sur, con ese bonito tifo –«Bendita es tu pureza y eternamente lo sea. Real Betis Balompié», ... se leyó en el mismo– y esa lluvia de globos verdes que había preparado el club, derivó en amargura. Un jarro de agua fría que cayó en apenas 28 minutos, los que transcurrieron desde el primer tanto de Ferran Torres y el que cerró su triplete y dejó el 1-4 antes del descanso. Una apisonadora azulgrana para emborronar los registros defensivos del equipo verdiblanco, que ofreció su versión más feble en el día y ante el rival menos indicados. Cinco goles encajados ante un Barcelona que jugó muchos minutos a medio gas y que se marchó de la Cartuja con tres puntos más en su zurrón.

14 goles había encajado el Betis en LaLiga hasta esta jornada decimoquinta. Los de Pellegrini aparecían como el tercer equipo que menos tantos había recibido, pero este Barcelona le endosó cinco para enseñarle sus costuras. Ni la pareja de centrales, Bartra y Natan, tan fiables en esta temporada, resistió el chaparrón azulgrana. Con Pedri llevando la batuta, Roony y Rashford percutiendo, y Ferran Torres golpeando. Ni siquiera le hizo falta a los de Hansi Flick una versión superior de Lamine Yamal para apabullar al Betis.

Aunque Pellegrini aseguró en la previa que no le gusta valorar las estadísticas antes de un partido, las del equipo verdiblanco con el Barcelona ya apuntaban a que no sería el día más feliz para la parroquia bética. Como apuntó @pedritonumeros 123 goles le ha endosado el equipo azulgrana al heliopolitano en este siglo XXI; 96 han recibido los equipos de Pellegrini en 39 encuentros ante el Barcelona; y 27 derrotas acumula el entrenador chileno ante el equipo culé, que añadió otro año más sin caer en su visita al Betis. Muy lejos queda ya aquella remontada con los goles de Edu y Juanito como última vez que los azulgranas hincaron la rodilla en Heliópolis.

Este Betis que pretendía pelear la cuarta plaza se queda ya a un mundo de la misma. Su rival directo, aunque ahora sea el tercer clasificado, era el Villarreal, que suma once puntos más que los verdiblancos en las 15 primeras jornadas. Athletic, Atlético de Madrid, y Barcelona, tres conjuntos que disputan esta campaña la Liga de Campeones, se han llevado los puntos de la Cartuja. Todo un síntoma de ese escalón que todavía no ha alcanzado el equipo de Pellegrini, que ha enseñado sus carencias ante estos rivales de la zona noble.

200 partidos de Bartra

Homenajeado en los prolegómenos del partido, cuando se le entregó una camiseta conmemorativa, Marc Bartra no guardará un buen recuerdo de su partido número 200 con la camiseta del Betis. Su excelente temporada acumuló un borrón ante el Barcelona, ese otro equipo importante de su trayectoria. Incluso Pellegrini, con el partido ya sentenciado, le dio descanso al central catalán, que había pasado una mala tarde ante Ferran Torres. El atacante internacional le tiene tomada la medida al Betis, al que le ha anotado ocho dianas en las seis últimas ocasiones en las que se ha enfrentado. Indetectable para Bartra y para Natan, Ferran se reivindicó ante un Betis que preparó una jornada festiva y que acabó con una tarde-noche de amargura.