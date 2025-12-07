Suscríbete a
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Betis - Barcelona: La fiesta mariana acabó en amargura

El Betis emborrona su registro defensivo en el torneo liguero con la peor actuación del equipo en el día y ante el rival menos indicado

Un Betis sin defensa se diluye ante un Barcelona que se paseó por la Cartuja (3-5)

Bartra dialoga con Hernández Maeso
Samuel Silva

Llegó sonriente el bético a la Cartuja, con esa ovación al equipo como ganador del derbi, y acabó cabizbajo. La fiesta mariana con la que comenzó el Gol Sur, con ese bonito tifo –«Bendita es tu pureza y eternamente lo sea. Real Betis Balompié», ... se leyó en el mismo– y esa lluvia de globos verdes que había preparado el club, derivó en amargura. Un jarro de agua fría que cayó en apenas 28 minutos, los que transcurrieron desde el primer tanto de Ferran Torres y el que cerró su triplete y dejó el 1-4 antes del descanso. Una apisonadora azulgrana para emborronar los registros defensivos del equipo verdiblanco, que ofreció su versión más feble en el día y ante el rival menos indicados. Cinco goles encajados ante un Barcelona que jugó muchos minutos a medio gas y que se marchó de la Cartuja con tres puntos más en su zurrón.

