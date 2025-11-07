Suscríbete a
+Palmera

La cuarta portería a cero consecutiva de Álvaro Valles

El meta rinconero aprovecha las oportunidades que le da Pellegrini y acumula 440 minutos sin encajar un tanto

Aitor iguala a Joaquín como el jugador más europeo del Betis

Álvaro Valles pone en juego un balón durante el Betis - Olympique de Lyon
Álvaro Valles pone en juego un balón durante el Betis - Olympique de Lyon efe
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Álvaro Valles volvió a dejar su portería a cero en el Betis - Olympique Lyonnais de la cuarta jornada de la Europa League y suma su cuarta meta limpia en partidos oficiales. De hecho, desde el minuto 10 del Levante - Betis no encaja un ... gol el portero rinconero y así alcanza 440 sin ser batido en encuentros oficiales, una cifra que le iguala a las mejores marcas del siglo XXI en verdiblanco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app