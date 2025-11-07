La cuarta portería a cero consecutiva de Álvaro Valles

Álvaro Valles volvió a dejar su portería a cero en el Betis - Olympique Lyonnais de la cuarta jornada de la Europa League y suma su cuarta meta limpia en partidos oficiales. De hecho, desde el minuto 10 del Levante - Betis no encaja un ... gol el portero rinconero y así alcanza 440 sin ser batido en encuentros oficiales, una cifra que le iguala a las mejores marcas del siglo XXI en verdiblanco.

El caso es que Valles ha sumado esos minutos sin ver perforada su meta en los 80 minutos restantes del Levante - Betis, en los tres encuentros de Europa League que ha disputado completos (0-2 ante el Ludogorets, 0-0 frente al Genk y 2-0 contra el Olympique Lyonnais) además del 3-0 contra el Mallorca en LaLiga. En el resto de duelos jugó Pau López, ahora lesionado, y en la Copa del Rey se estrenó Adrián.

Así, Valles refleja la mejoría defensiva del Betis, que ha dado un paso adelante en este apartado mantienendo su eficacia ofensiva, lo que le ha dado la posibilidad de situarse ya como quinto clasificado en LaLiga, noveno en la Europa League y en el bombo de la segunda ronda de la Copa del Rey.

En los 630 minutos oficiales que ha disputado Álvaro Valles esta temporada, ha encajado cinco goles. Todos fueron en los 190 anteriores a esta racha. Así, el rinconero ha pasado de tener una estadística irregular al sobresaliente en este apartado justo cuando ha de tener mayor protagonismo por la baja de Pau López por lesión durante varias semanas.

En el siglo XXI sólo Toni Prats y Dani Giménez habían logrado mantener la portería a cero durante cuatro partidos consecutivos estando el Betis en Primera. Lo hizo el balear en la 2001-02 y el gallego, en la 2018-19. El récord absoluto lo conserva Pedro Jaro, en la campaña 1994-95 en la que se alzó con el Trofeo Zamora al meta menos goleado en LaLiga. Así, en Valencia puede igualar Valles estos datos.