LaLiga 25-26
Celta - Betis, las notas de los jugadores: aerolíneas Bartra patrocina un trabajado empate
6ª Jornada
El defensa marcó el gol del equipo verdiblanco en el empate en Balaídos
Celta - Betis, en directo
Empate del Betis en el partido a domicilio con el Celta correspondiente a la sexta jornada que ha sido adelantado al coincidir partidos europeos de ambos equipos con la jornada intersemanal en LaLiga a finales de septiembre. Bartra adelantó al equipo bético ... al filo del descanso Hugo Álvarez estableció el 1-1 cuando apenas se habían jugado un par de minutos del segundo tiempo.
A continuación, valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que pudo contar Manuel Pellegrini.
Así jugaron
VALLES
APROBADO
Llegó el esperado día de su debut oficial. Sin acierto en la jugada del gol del Celta. Despejó al centro y no cerró en el remate posterior. En los minutos finales, buen despeje a remate de cabeza de Jutglà
BELLERÍN
APROBADO
Mantiene el buen nivel del inicio de curso aunque en esta ocasión estuvo más pendiente de defender que de aparecer en el área contraria
BARTRA
BIEN
No era un día para equivocarse en defensa y estuvo atento en la anticipación y los cruces. Buen remate, buen gol.
NATAN
APROBADO
La línea defensiva vivió casi la medular durante el primer tiempo. Tras el descanso varió el guion y ayudó con despejes y anticipación
RICARDO
APROBADO
No salió en ninguna foto negativa ni tampoco se le vio aportando mucho a la hora de llegar al área contraria
ALTIMIRA
BIEN
Buen comienzo de temporada. Ayuda en defensa, gana cruces en el centro del campo y distribuye el balón con criterio. Hay futbolista.
FORNALS
APROBADO
Siempre aporta criterio a la hora de crea juego. Sufrió en algunas fases en las que el Celta ganaba terreno en la medular. Aguantó los 90 minutos.
AITOR
APROBADO
Aportando algo de verticalidad hasta que tuvo que ser sustituido por lesión al inicio del segundo tiempo.
LO CELSO
APROBADO
Buen saque de esquina para el remate de Bartra en el gol pero no fue mucho más allá. Se espera mucho de él, mucho.
RIQUELME
SUSPENSO
No aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo el Betis en Balaídos. Tímido en muchas fases del partido. Apenas pisó el área contraria con el balón controlado. No rompió por el costado y apenas por el centro.
CUCHO
APROBADO
Lucha sin desmayo. Sacó algo de provecho en los pocos balones que llegaron a su zona.
PABLO GARCÍA
APROBADO
Entró en lugar del lesionado Aitor. Fue oxígeno para un Betis que no lo estaba pasando bien. Rapidez y verticalidad.
VALENTÍN GÓMEZ
APROBADO
Corriendo de un lado a otro para intentar tapar en varias zonas del campo.
CHIMY
SUSPENSO
Poco acierto a la hora de cerrar y cuando tuvo el balón en campo contrario
BAKAMBU
SUSPENSO
Lejísimo de aquella versión que ofreció en primavera
DANI PÉREZ
APROBADO
Debut en Primera y criterio en los balones que jugó
PELLEGRINI
APROBADO
Tiene todo el crédito del mundo en el universo bético. Cinco puntos de nueve posibles y esperando a ver qué ocurre en el cierre del mercado.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete