Celta - Betis, las notas de los jugadores: aerolíneas Bartra patrocina un trabajado empate

Lo Celso disputa un balón en el Celta-Betis de este miércoles

Empate del Betis en el partido a domicilio con el Celta correspondiente a la sexta jornada que ha sido adelantado al coincidir partidos europeos de ambos equipos con la jornada intersemanal en LaLiga a finales de septiembre. Bartra adelantó al equipo bético ... al filo del descanso Hugo Álvarez estableció el 1-1 cuando apenas se habían jugado un par de minutos del segundo tiempo.

A continuación, valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que pudo contar Manuel Pellegrini. Así jugaron VALLES APROBADO Llegó el esperado día de su debut oficial. Sin acierto en la jugada del gol del Celta. Despejó al centro y no cerró en el remate posterior. En los minutos finales, buen despeje a remate de cabeza de Jutglà BELLERÍN APROBADO Mantiene el buen nivel del inicio de curso aunque en esta ocasión estuvo más pendiente de defender que de aparecer en el área contraria BARTRA BIEN No era un día para equivocarse en defensa y estuvo atento en la anticipación y los cruces. Buen remate, buen gol. NATAN APROBADO La línea defensiva vivió casi la medular durante el primer tiempo. Tras el descanso varió el guion y ayudó con despejes y anticipación RICARDO APROBADO No salió en ninguna foto negativa ni tampoco se le vio aportando mucho a la hora de llegar al área contraria ALTIMIRA BIEN Buen comienzo de temporada. Ayuda en defensa, gana cruces en el centro del campo y distribuye el balón con criterio. Hay futbolista. FORNALS APROBADO Siempre aporta criterio a la hora de crea juego. Sufrió en algunas fases en las que el Celta ganaba terreno en la medular. Aguantó los 90 minutos. AITOR APROBADO Aportando algo de verticalidad hasta que tuvo que ser sustituido por lesión al inicio del segundo tiempo. LO CELSO APROBADO Buen saque de esquina para el remate de Bartra en el gol pero no fue mucho más allá. Se espera mucho de él, mucho. RIQUELME SUSPENSO No aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo el Betis en Balaídos. Tímido en muchas fases del partido. Apenas pisó el área contraria con el balón controlado. No rompió por el costado y apenas por el centro. CUCHO APROBADO Lucha sin desmayo. Sacó algo de provecho en los pocos balones que llegaron a su zona. PABLO GARCÍA APROBADO Entró en lugar del lesionado Aitor. Fue oxígeno para un Betis que no lo estaba pasando bien. Rapidez y verticalidad. VALENTÍN GÓMEZ APROBADO Corriendo de un lado a otro para intentar tapar en varias zonas del campo. CHIMY SUSPENSO Poco acierto a la hora de cerrar y cuando tuvo el balón en campo contrario BAKAMBU SUSPENSO Lejísimo de aquella versión que ofreció en primavera DANI PÉREZ APROBADO Debut en Primera y criterio en los balones que jugó PELLEGRINI APROBADO Tiene todo el crédito del mundo en el universo bético. Cinco puntos de nueve posibles y esperando a ver qué ocurre en el cierre del mercado.

