Suscríbete a
+Palmera

Lo Celso acude al llamamiento del Betis

Lo ocurrido ante el Alavés recuerda al acierto del argentino en el inicio de su segunda etapa como futbolista bético

Sin la presencia de Isco por lesión las miradas se centran todavía más en el rendimiento del centrocampista

Betis - Alavés: Lo Celso bendice el estreno del Betis en La Cartuja (1-0)

Lo Celso, tras marcar el gol del triunfo en el Betis-Alavés
Lo Celso, tras marcar el gol del triunfo en el Betis-Alavés manuel gómez
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No era un día cualquiera para el Real Betis. Jornada de estreno en La Cartuja y primeros puntos en juego para el equipo verdiblanco como locales en el campeonato. Cuatro días después del empate inicial con el Elche a domicilio. Mucha expectación y ... un nombre propio, el de Lo Celso. Un gol del futbolista argentino en el tramo inicial del encuentro al aprovechar un balón suelto en el área del Alavés terminaría por decidir el marcador y hacer realidad el primer triunfo del Betis en LaLiga 25-26.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app