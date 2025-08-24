Lo Celso acude al llamamiento del Betis

No era un día cualquiera para el Real Betis. Jornada de estreno en La Cartuja y primeros puntos en juego para el equipo verdiblanco como locales en el campeonato. Cuatro días después del empate inicial con el Elche a domicilio. Mucha expectación y ... un nombre propio, el de Lo Celso. Un gol del futbolista argentino en el tramo inicial del encuentro al aprovechar un balón suelto en el área del Alavés terminaría por decidir el marcador y hacer realidad el primer triunfo del Betis en LaLiga 25-26.

La expectación alrededor de Lo Celso es máxima. Se pudo comprobar en el transcurso de su primera etapa en Heliópolis y también desde su regreso a finales de agosto de 2024. Precisamente la situación actual recuerda en cierto modo a lo ocurrido en el comienzo de la segunda etapa del argentino como futbolista bético. Sin la presencia de momento en las alineaciones verdiblancas del capitán del equipo, Isco, lesionado hace dos semanas, las miradas se centran todavía más en estos momentos en el rendimiento que pueda ofrecer Lo Celso. Y poco ha tardado en responder el futbolista argentino. Abrir el marcador no garantiza terminar un partido con triunfo pero desde luego tiene su importancia y significado a la hora de caminar hacia un posible buen resultado. El primer gol de un encuentro tiene su valor. «Uno trata de encontrar la regularidad. Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos. En Elche no aprovechamos las ocasiones. Tuvimos ocasiones para cerrar el partido y dejar el marcador a cero», comentó el futbolista bético a la finalización del partido ante el Alavés.

Lo Celso ha sido titular en las dos jornadas disputadas hasta el momen to por el Betis. Jugó el partido completo en el empate a domicilio (1-1) con el Elche y cuatro días después también estuvo en el once inicial. Fue sustituido por Valentín Gómez cuando quedaban menos de cinco minutos para el 90. Antes había estado muy atento para convertir en gol un balón que había quedado suelto después de un rechace de Jonny Otto tras remate de cabeza de Cucho Hernández. El partido tuvo fases de buen ritmo de juego. El equipo verdiblanco contó con ocasiones en ambas partes pero no volvió a encontrar portería. La distancia en el marcador hacía clave que futbolistas como Lo Celso tuvieran presencia en la circulación de balón. Ubicado en una línea de tres junto a Aitor y Riquelme, unos metros más adelantado que los titulares en la medular, Altimira y Fornals, el argentino ayudó en la creación de fútbol y también ofreció alguna asistencia en llegadas de sus compañeros al área contraria.

«Tiene gol y es importante jugando en cualquier puesto. Tiene visión y calidad como muy pocos jugadores. Por algo es internacional argentino y entregó tantos goles al Betis. Me alegro mucho por él», dijo el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, una vez terminado el partido. Lo Celso respondió al llamamiento del Betis al igual que ocurrió prácticamente hace un año a estas mismas alturas del calendario. A finales de agosto se confirmó el regreso a Heliópolis del futbolista argentino y el 13 de septiembre llegó el momento del reencuentro con las alineaciones del equipo verdiblanco. El Betis recibía al Leganés en el Benito Villamarín tras dos empates y una derrota en los tres primeros partidos de LaLiga 24-25. Lo Celso, suplente inicio, tuvo su oportunidad a falta de media hora para el final. El marcador estaba 0-0. Poco después llegaron los goles de Abde y Vitor Roque que hicieron realidad el primer triunfo bético en el campeonato.

Secuencia goleadora

Las sensaciones en el regreso fueron buenas y se multiplicaron en muy poco tiempo. Apenas cinco días después de iniciar su segunda etapa como futbolista bético Lo Celso fue titular en el partido ante el Getafe en el Benito Villamarín. A la hora de encuentro, el centrocampista abrió el marcador al transformar un penalti y poco después marcó el segundo gol del equipo bético. El Getafe recortó diferencias en los últimos minutos pero el triunfo final fue para el Betis.

Había comenzado una racha que llevó a Lo Celso a marcar en cuatro partidos consecutivos. Después de los dos goles en el encuentro con el Getafe, el futbolista verdiblanco volvió a abrir el marcador. Sin embargo, en aquella ocasión el Mallorca remontó y ganó el partido por 1-2. El mes de septiembre de 2024 incluyó dos goles más de Lo Celso que significaron cuatro puntos para el Betis. En el encuentro a domicilio ante Las Palmas, el futbolista argentino firmó el definitivo 1-1 en el marcador. Y tres días después, a cinco minutos para llegar al 90, Lo Celso vio portería para hacer realidad el triunfo del Betis ante el Espanyol por 1-0. Volvería a marcar Lo Celso en LaLiga en diciembre, en el Betis-Barcelona (2-2), justo el día del regreso de Isco tras superar una lesión. Ahora, cuando el curso no ha hecho más que empezar y sin la presencia del capitán por lesión, las miradas siguen centradas en el rendimiento que pueda ofrecer Lo Celso.