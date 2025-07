Bryan Zaragoza finalmente se marchará al Celta

Bryan Zaragoza será finalmente nuevo jugador del RC Celta. El extremo malagueño, tras muchos rumores acerca de su futuro, parece haber escogido la operación que en todo momento sonó con mayor fuerza, y es que el equipo vigués desde el inicio del mercado estival vio en el futbolista del Bayern una gran apuesta para su vuelta a competiciones europeas. Otro de los equipos que también sondeó la posibilidad de hacerse con los servicios del internacional por España fue el Real Betis, club que también ilusionaba al extremo por su presencia en Europa y por cercanía con su lugar de nacimiento, Málaga.

El Real Betis apostó por el fichaje de Rodrigo Riquelme, procedente del Atlético de Madrid y al que le pertenece el 50% del pase del futbolista, algo que no debilitó la opción de Bryan Zaragoza pero que permitió al conjunto heliopolitano negociar desde una postura más relajada, ya que la posición seguiría cubierta a expensas de que no pudiese darse la contratación del futbolista. Tanto Celta como Real Betis se postularon como las dos grandes vías de salida para el jugador, aunque las propuestas económicas para el fichaje eran bien distintas. En el caso de la entidad verdiblanca, el acercamiento con el Bayern constaba de la compra de parte de los derechos del futbolista, no en su totalidad, intentando así seducir a los alemanes a decantarse por la apuesta de una futura cotización del canterano del Granada y posterior venta a la alza. Sin embargo, la opción del Celta se trataba de una cesión por una temporada con una oportunidad de compra opcional, algo que chirriaba al conjunto bávaro debido a las ganas por recuperar de inmediato parte del dinero que en su momento pagó al Granada por su fichaje, 16 millones de euros en 2024.

El mercado ha continuado avanzando y desde las oficinas de Heliópolis se han centrado en la incorporación de nuevos futbolistas para las distintas parcelas del campo, por lo que el 'suflé' de cara al fichaje de Bryan Zaragoza ha descendido notablemente. Mientras tanto, el Celta si que ha seguido apostando por el que se convertirá en el fichaje del verano para el cuadro celeste, además de llegar a un acuerdo satisfactorio con la entidad de Múnich. Finalmente, tal y como informa Faro de Vigo, la incorporación será a través de una opción de préstamo por una temporada y a cambio de una pequeña cantidad económica, incluyéndose también una oferta de compra no obligatoria de 13 millones de euros, tal y como el Celta quería desde un principio.

El acuerdo entre clubes, a falta de oficialidad, es total. Tras el fichaje de Zaragoza, el Celta encarará de nuevo otro escenario para incorporar también a Borja Iglesias, ante un Real Betis que continúa con la postura de obtener el mayor acuerdo económico posible por el delantero gallego. Además, el conjunto verdiblanco juega con la baza de que al ariete le siguen saliendo 'novias' en LaLiga, por lo que si el Celta no de adapta a las condiciones exigidas por la entidad andaluza, Borja podría recalar en otro de los equipos interesados, como es el caso del Valencia CF, quien le pretende para compartir delantera con el madrileño Hugo Duro.