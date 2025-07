El Betis sigue en la pelea por Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza sigue siendo objetivo del Real Betis en el mercado. El fichaje de Rodrigo Riquelme por los verdiblancos no descarta al malagueño, que es considerado en Heliópolis como una opción realmente interesante para la posición de extremo entendiendo que existen posibilidades ... de que Abde tenga una salida en las próximas semanas con el creciente interés de otros clubes en desembolsar una cantidad importante por el marroquí y que la operación por Antony pueda no concretarse, ante las exigencias del Manchester United y de los agentes del brasileño. El Celta entendía que había encarrilado su acuerdo por Bryan Zaragoza, pero en el Betis siguen en esta pelea haciendo valer su posición y confiando en que la operación pueda cerrarse de forma satisfactoria.

El caso es que el Bayern quiere recuperar la inversión que realizó en su día por Bryan Zaragoza cuando lo contrató procedente del Granada por dieciséis millones de euros en enero de 2024. Su estancia en Múnich no fue nada productiva y fue cedido a Osasuna para desarrollar una temporada buena pero no tan brillante como las anteriores, cuando se ganó un sitio en la selección española. Ahora los alemanes pretenden garantizarse un ingreso por el malagueño y ahí entra el Betis para poder compartir una futura plusvalía.

Y es que el Celta quiere a Bryan Zaragoza como cedido asumiendo parte de su ficha y abonando dos millones por el préstamo y condicionando una posible compra futura por unos 16 millones mientras que el Betis sí ofrece una cantidad que se mueve entre los seis y ocho millones de euros para hacerse con un porcentaje de los derechos del futbolista y compartir la propiedad con el Bayern, que vería así cómo el extremo puede recuperar su valor y obtener un beneficio futuro tras su rendimiento en Heliópolis, donde se han hecho especialistas en recuperar futbolistas en horas bajas. La cotización del jugador es similar a la del coste en su día y por ahí van los tiros de la propuesta verdiblanca que sí es más cercana a los intereses mostrados por la entidad bávara.

Así las cosas, en Vigo consideran que se ha complicado su acercamiento a Bryan Zaragoza y en el Betis mantienen su posición confiando en que pueda madurar a su favor en estas semanas. El jugador, además, hace su labor señalando en diferentes foros que su opción preferida es el Betis dado que está más cerca de Málaga y que es un club que siempre ha confiado en sus servicios. Cabe recordar que Bryan Zaragoza, de 23 años, fue captado por los escalafones inferiores verdiblancos en edad juvenil con una apuesta de Miguel Calzado pero no pudo quedarse en Heliópolis dado que no había plazas libres en la residencia heliopolitana y continuó su formación en el Granada, donde explotó en 2023.

Ahora se ve al extremo, que puede desenvolverse en ambas bandas, como una opción viable para competir con Riquelme, ya fichado en propiedad común con el Atlético de Madrid, en el caso que salga Abde y como alternativa a Antony si no fructifican las gestiones con el United por el brasileño. La situación con Abde es de expectativa dado que el mercado sigue moviéndose y hay mucho interés en Italia en el extremo marroquí. El agente del jugador ha recibido propuestas notables que el Betis por ahora ha ido rechazando pero su gran final de temporada le ha abierto muchas puertas. Tiene un salario alto, con lo que no tiene fácil encaje en cualquier pretendiente, y el Betis además cuenta con que tendrá que compartir un porcentaje del beneficio con el Barcelona. Algo menor por el acuerdo de la salida de Vitor Roque pero no desdeñable. Mientras, con Antony todo está a la espera de los siguientes movimientos entre clubes para solventar más adelante su posible llegada a Heliópolis, como ha dejado claro el propio futbolista que es su deseo.