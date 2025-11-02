Suscríbete a
El Betis negociará directamente con las constructoras tras declinar las ofertas presentadas en el concurso de adjudicación de la obra del Villamarín

El club no aceptó, por no cumplir requerimientos técnicos y económicos, las propuestas planteadas y divide el proyecto en tres fases para no retrasar más el cronograma

El Benito Villamarín, en obras
El Benito Villamarín, en obras Víctor Rodríguez
Mateo González

El Real Betis va a abrir un proceso de negociación directa con varias constructoras una vez que no se han aceptado las propuestas planteadas en el concurso para la adjudicación de las obras del nuevo estadio Benito Villamarín. Entre las ofertas ... presentadas la que llegó a la final fue la de una UTE (unión temporal de empresas) formada por dos entidades pero fue declinada por parte del club al considerar que no atendía a los requerimientos técnicos y económicos que estaba entre las previsiones, por lo que se decidió no adjudicar y recurrir a otro proceso de selección de empresa y desarrollo del proyecto.

