El Betis retrasa a inicios de 2026 el inicio de la obra del Benito Villamarín

La obra de construcción del Nuevo Villamarín comenzará con al menos medio año de retraso. El Real Betis, pese a que tendrá todos los permisos urbanísticos aprobados el próximo 18 de septiembre, aún no tiene adjudicada la obra a ninguna empresa. El ... director general del club, Federico Martínez Feria, reconoció ayer que los plazos se irán hasta el «final del último trimestre» de 2025 para firmar el contrato y a «principios de 2026» para iniciar los trabajos.

El Betis tenía previsto en origen el derribo de la grada de Preferencia nada más terminase la Liga el pasado mayo. Esto, finalmente, no se ha producido hasta ahora. De hecho, ayer mismo tuvo lugar el comienzo simbólico de la demolición de la zona noble del Villamarín. La intención, entonces, era que esos trabajos que duran unos dos meses estuvieran concluidos en julio y que fuera entonces cuando comenzara la construcción.

Si bien es cierto que la tramitación urbanística no va a acabar finalmente hasta la aprobación definitiva del estudio de ordenación en el Pleno municipal del 18 de septiembre -tiene garantizado el apoyo del PP, Vox y al menos la abstención del PSOE-, el Betis tenía licencia para acometer el derribo desde hace dos meses. Incluso, a comienzos del verano encargó a la empresa especializada Erri Berri la demolición, pero en el club prefirieron esperar a tener la garantía absoluta de que el proyecto lo aprobaría el Ayuntamiento.

De esta forma, el derribo de Preferencia -cuyos trabajos preliminares sí empezaron hace alrededor de un mes- «nos va a llevar hasta finales de octubre, quizás hasta mitad de noviembre», según indicó ayer Martínez Feria. Y no será hasta entonces cuando se seleccione la empresa constructora que, según el propio director general del Betis, empezará con las obras «en los primeros meses de 2026».

«Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presente y cómo vamos a ejecutar los trabajos» Federico Martínez Feria Director general del Real Betis

Esto, teniendo en cuenta los plazos de ejecución incluidos en el proyecto del nuevo estadio, supone que las obras no estarán listas al menos hasta principios de 2028, por lo que el equipo tendrá que jugar en el exilio de la Cartuja tres temporadas. No obstante, desde el club confían en que se recorten los tiempos: «Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son dos temporadas en la Cartuja», aunque, por otro lado, dejó la puerta abierta a que se alargue en el tiempo. «Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presente y cómo vamos a ejecutar los trabajos, pero no queremos trabajar ahora mismo con otro panorama que no sea ese», indicó Federico Martínez Feria.

Según ha podido saber ABC, el escenario más probable será que el Betis jugará tres temporadas en el estadio de la Cartuja, siempre que no se retrasen aún más las obras que, como ha ocurrido en el caso del Camp Nou y en otras grandes infraestructuras, lo normal es que se demoren y no que se adelanten. El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, aunque tenía previsto iniciar la temporada en su campo, a medio construir aún, ha ido posponiendo el estreno en casa en las últimas jornadas e incluso ha decidido que el próximo partido con el Valencia se juegue en el Ministadi (Johann Cruiff), de apenas 6.000 espectadores.

Dos años, tiempo récord

La tramitación del nuevo Benito Villamarín es un hito para la ciudad. Durante más de una década el club se topó con un freno burocrático en el Ayuntamiento, incapaz de darle salida a las expectativas del club de poder aprovechar la explanada de Preferencia -de titularidad municipal-, obteniendo su cesión. Los anteriores gobiernos municipales fueron incapaces de resolverlo, en gran parte por falta de voluntad política ya que por la rivalidad cainita con el Sevilla FC se frenaba la ampliación del Villamarín al considerar que se le cedía suelo municipal a un club y a otro no.

Esto, con la llegada de José Luis Sanz, cambió radicalmente. La Gerencia de Urbanismo utilizó una nueva figura legal para agilizar la tramitación, y lo hizo a la par entre el Betis y el Sevilla. De esta forma, los dos proyectos, tanto del Sánchez-Pizjuán como del Villamarín, han ido avanzando casi al mismo tiempo. El club de Heliópolis, que ya tenía el proyecto arquitectónico elaborado, ha podido acometerlo ya, mientras que los nervionenses tienen aún que redactarlo y fijar las fechas.

El Betis va a sacarlo adelante compensando a la ciudad por la parcela de Preferencia, con equipamientos públicos y espacios en el propio estadio. Mientras, en el Sevilla aún tienen que negociar con el Consistorio la compensación por la cesión del solar junto al Gol Sur. El plan de cederle al Ayuntamiento unos suelos declarados zona verde junto a la Ciudad Deportiva aún no está acordado.

Pese al esfuerzo del gobierno local por eliminar todas las trabas burocráticas para que el Nuevo Villamarín sea una realidad, el director general del Betis culpó de la demora en el inicio de las obras al «retraso en el proceso administrativo». Según Martínez Feria, la obra supone «un paso adelante. Creo que es la consolidación de este Betis del siglo XXI que queremos. Antes recordaba los partidos aquí del Mundial 82 y creo que aquí tenemos que ir pensando en que tendremos probablemente otros mundiales en el futuro y estamos consolidando un gran proyecto, muy ambicioso y queremos estar entre los mejores estadios de España».