El Betis retrasa a inicios de 2026 el inicio de la obra del Benito Villamarín

El club, que tendrá todos los permisos el 18 de septiembre, no adjudicará hasta «final del último trimestre» la construcción del nuevo estadio

El gobierno de José Luis Sanz tramita en sólo dos años un proyecto que llevaba enquistado más de una década

Arranca la demolición de la grada de Preferencia del estadio Benito Villamarín

El conocido 'diplodocus' derribando este martes la grada de Preferencia del Villamarín
El conocido 'diplodocus' derribando este martes la grada de Preferencia del Villamarín Víctor rodríguez
Javier Macías

Javier Macías

La obra de construcción del Nuevo Villamarín comenzará con al menos medio año de retraso. El Real Betis, pese a que tendrá todos los permisos urbanísticos aprobados el próximo 18 de septiembre, aún no tiene adjudicada la obra a ninguna empresa. El ... director general del club, Federico Martínez Feria, reconoció ayer que los plazos se irán hasta el «final del último trimestre» de 2025 para firmar el contrato y a «principios de 2026» para iniciar los trabajos.

