Betis - Chelsea: Al Betis se le escapa la gloria europea (1-4)

No pudo ser. Tras un primer tiempo primoroso, de máximo nivel del Betis, marchándose al descanso con ventaja en el marcador y alguna oportunidad para ponerse incluso con una renta mayor, sufrió la remontada inglesa en un segundo tiempo donde el físico poderoso del ... Chelsea se impuso al de un equipo verdiblanco, pasando casi como un rodillo en el tramo final, con espacios, ante un equipo que había entregado su vida y su alma por agradecer a esos béticos el apoyo incondicional de toda una vida. Era el partido de sus vidas. Lo plantearon como el partido de sus vidas. Corrieron como el partido de sus vidas. Y se quedaron a las puertas de la gloria europea. El Chelsea fue demasiado enemigo para un Betis histórico que no debe arrepentirse de nada, pese al mal sabor de boca final. Vendrán otras. Seguro. Porque ya conoce el camino. Esa es la lección que se queda un Betis para la historia.

Los primeros minutos de las finales suelen ser decisivos. Cada equipo marca territorio y va mostrando alguna de sus cartas. El Betis comenzó corriendo con espacios, mientras el Chelsea buscaba con su presión agresiva robar muy arriba. Pero fue en un robo del propio Betis a Enzo Fernández, muy fallón con la pelota en los primeros minutos, quién daría ese primer golpe de ambición que lleva demostrando en los últimos meses de la temporada. No creerse inferior a absolutamente nadie. Robo en la medular, pase rápido a Isco en tres cuartos, donde el malagueño con un gesto de tobillo habilita en el espacio libre a Abde, quien fusila con un disparo cruzado a Jorgensen. Explotó la grada verdiblanca de Breslavia y del Benito Villamarín. Todo el beticismo en un grito emocionado de gol. El primer paso estaba dado en una final donde en esos primeros diez minutos apenas había sucedido nada hasta ese momento. Un cabezazo flojo de Antony y una jugada personal de Cole Palmer que terminó en las manos de Adrián.

Ficha técnica Real Betis: Adrián;

Adrián; Chelsea FC: Jorgensen;

1-0 (9') Abde; 1-1 (65') Enzo Fernández; 1-2 (71') Jackson; 1-3 (83') Sancho; 1-4 (91') Caicedo. Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Amarillas para Caicedo, Badiashile, Palmer, Sancho, Antony y Perraud.

El Betis incomodaba al Chelsea cuando quería jugar el juego. Cerraban muchos hombres por dentro, impidiendo que Enzo o Caicedo pudiesen girarse y darle velocidad a la jugada, robando con peligro en un lugar donde su rival estaba completamente abierto. En una de esas jugadas, nuevamente con Abde como protagonista, el marroquí dejó sentado a su marcador, para cederle atrás a Johnny Cardoso, quien disparó libre de marca pero su golpeo rozó en un defensor para marcharse a córner cuando ya se podía gritar el segundo. La implicación de los diez hombres de campo que vestían de verdiblanco era brutal. No dejaban ni pensar a un Chelsea cuyos hombres de calidad estaban incómodos, sin espacios para correr y sin ideas de cómo romper el cerrojo bético. Se comenzaban a desesperar cuando veían a Isco encima de Palmer, robándole la pelota a la estrella del equipo, siendo el 22 otras estrella con un hambre incomparable entre todos los que estaban sobre el césped.

Poco después del 1-0, viendo el grado de emoción y confianza, incluso Bartra se animó con un disparo lejano tras una pared con Bakambu. Jorgensen se lució porque estaba mal colocado. Los hombres de Pellegrini mantenían el ritmo alto del encuentro. Por momentos le cedían el balón a los ingleses, dejando que ellos arriesgasen en el pase. Estaban más cómodos saliendo con espacios. Esa ventaja en el marcador había que aprovecharla. Y no meterse atrás. Así lo hacían los jugadores que vestían de verde y blanco. Crear una red en la que cayesen los de Maresca, que se desesperaba en la banda porque no veía el modo de hincarle el diente al partido. Sólo con desplazamientos en largo se veía capaz de generar algo de peligro, como una salida valiente de Adrián a pies de Enzo Fernández. La victoria por la mínima era el resultado al descanso. El Betis había sido mejor y suyas fueron las mejores ocasiones. Pero la noticia más importante es que el Chelsea no había disparado a puerta. Frustrado. Sin ideas. Justo donde lo necesitaban los béticos. Un gol podía colocar la copa en manos del Betis.

La otra cara de la moneda

El Betis quería salir con el mismo colmillo y con Isco bailando sobre la línea de fondo, demostrando que es uno de los mejores del mundo. Un mago. Una suerte para el fútbol. Una bendición para el Betis. Quería más la pelota el conjunto andaluz. Quedársela y que su adversario corriese detrás suya, que se impacientaba porque no conseguía cogerle el aire a la final. Ambos entrenadores tuvieron que cambiar de laterales. Maresca por gusto, mientras que Pellegrini metía en el campo a Perraud por Ricardo. A los pocos minutos le dio la alternativa a Jesús Rodríguez por unos problemas físicos de Abde, el goleador de la noche. El primer acercamiento británico fue en un salida de puños de Adrián donde el Chelsea pidió penalti por un golpe con los puños a Jackson cuando ya había despejado a córner. En el saque de esquina, James agarró la pelota en una segunda jugada, con un disparo que sacó Natan con el cuerpo. El primer gran susto, aunque seguía Adrián sin intervenir realmente.

El Betis se iba agotando en el plano físico a la hora de partido. El esfuerzo de la primera parte lo estaba pagando, también por culpa de un Chelsea que apretaba con fuerza, acosando con más fe que en los primeros 45 minutos. Isco pedía a sus compañeros que necesitaban tener la pelota, que no podía seguir corriendo detrás de los jugadores de azul, que así no podían aguantar. Y justo por ese motivo llegó el empate. Sin remate, el Chelsea merodeaba el área, hasta un pase de Palmer por encima de Bartra hacia Enzo, con cabezazo del argentino, superando la resistencia bética. Adrián se estiraba un segundo tarde. Se ponía la final compleja con el tanto del empate porque las sensaciones habían cambiado por completo. Y más que lo iban hacer con el segundo tanto del Chelsea. Caracoleó Palmer sobre Jesús Rodríguez, saliendo para el perfil de su pierna derecha y con un pase franco sobre el área pequeña, con remate de pecho de Jackson en el primer palo cuando intentaba cabecear. Le daba la vuelta el Chelsea. Tocaba apretar los dientes. No estaba todo perdido. Más aún cuando Jackson perdió un mano a mano desde su campo por darle un toque de más a la pelota en su carrera y permitir que la cogiese sin problemas Adrián. Se libró el Betis.

Con quien no podrían ya es con Jadon Sancho, en un disparo cruzado, imposible para Adrián, en otra salida rápida del conjunto blue. Su físico superior se impuso en el segundo tiempo. En cuanto el Betis fue entregando la cuchara, la diferencia de nivel real se terminó por imponer. Porque tampoco el Chelsea tuvo tantas oportunidades. Aprovechó casi cada llegada ante un Betis que no quiso perderle la cara a la final en el tramo final, con Isco tirando de orgullo, aunque en un contexto ya casi imposible para el milagro. Caicedo hizo el cuarto en el alargue. Todo se había terminado. El sueño europeo se esfumó de la forma más cruel. Mucho dolor en el Betis. Una lección. Europa ya lo está esperando el año próximo.