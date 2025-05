Betis - Chelsea: La final de nuestras vidas

Siempre hay una primera vez. El Betis ha esperado más de cien años para llegar. Pero aquí está. En Breslavia. Ante el Chelsea. No da igual lo que suceda pero campeón sólo puede ser uno. Y los de Pellegrini han venido para ... ganar. Esa ambición ha sido la gasolina durante toda la temporada, la que ha llevado a competir en 59 partidos oficiales. Y con ganas de darlo todo en el último. Porque si miran a las gradas, los Isco, Antony, Cardoso y compañía verán en los ojos de los béticos que es la final de sus vidas. Gente que viene de sufrir en Llagostera, de llorar en Salamanca, de lamentarse en Málaga, de maldecir en Ponferrada, de rezar en una ciudad deportiva ante un filial... De todo aquello nace este Betis que quiere ser campeón continental. Tres años después de la última final de Copa, ahí es nada. Ese espíritu de 2022 en la Cartuja se traslada a 3.000 kilómetros para hacer que el Betis se vuelva a sentir como en casa y apretando para que sea Isco el que alce al cielo de Breslavia la copa con la que se tiñen los sueños de verde, blanco y verde.

FINAL CONFERENCE LEAGUE Estadio Stadion Wrocław Hora 21.00 Televisión Posibles alineaciones Ricardo Reece James Abde Pedro Neto Natan Adarabioyo Nico Jackson Fornals Caicedo Isco Entrenador Entrenador Adrián Palmer Johnny Cardoso MANUEL ENZO PELLEGRINI MARESCA Jörgensen Enzo Bakambu Sistema Sistema 4-2-3-1 4-2-3-1 Colwill Bartra Madueke Antony Cucurella Sabaly Camino a la final de ambos equipos :: Previa a la Conference :: Previa a la Conference Chelsea - Servette Servette - Chelsea 2-0 2-1 Kryvbas - Real Betis Real Betis - Kryvbas 0-2 3-0 :: Fase de grupos :: Fase de grupos Chelsea - Gent Panathinaikos - Chelsea Chelsea - Noah Heidenheim - Chelsea Astana - Chelsea Chelsea - Shamrock 4-2 1-4 8-0 0-2 1-3 5-1 Legia Warsz.-Real Betis Real Betis - Copenhagen Real Betis - Celje Miadá Boles.- Real Betis Petrocub - Real Betis Real Betis - HJK 1-0 1-1 2-1 2-1 0-1 1-0 :: Dieciseisavos de final :: Dieciseisavos de final (en la Fase de grupos se clasificó directamente para octavos de final) Gent - Real Betis Real Betis - Gent 0-3 0-1 :: Octavos de final :: Octavos de final Copenhagen - Chelsea Chelsea - Copenhagen 1-2 1-0 Real Betis - Vitória SC Vitória SC - Real Betis 2-2 0-4 :: Cuartos de final :: Cuartos de final Legia Warz. - Chelsea Chelsea - Legia Warz. 0-3 1-2 Real Betis - Jagiellonia Jagiellonia - Real Betis 2-0 1-1 :: Semifinales :: Semifinales Djurgaden - Chelsea Chelsea - Djurgaden 1-4 1-0 Real Betis - Fiorentina Fiorentina - Real Betis 2-1 2-2 12 partidos 14 partidos 11 1 7 4 3 victorias derrota victorias empates derrotas Goles Goles 9 38 22 12 Goles en contra Goles en contra Goles a favor Goles a favor Posesión Posesión 51,79% 62,5% Precisión en el pase Precisión en el pase 86,08% 92,42% 543 85 185 440 99 101 Balones recuperados Disparos a puerta Faltas cometidas Balones recuperados Disparos a puerta Faltas cometidas Árbitro asignado Árbitro internacional desde 2015. Se convertirá en el primer colegiado bosnio en arbitrar una final de competición UEFA Irfan Peljto 40 años Palmarés de la competición Hasta ahora solo van tres ediciones de esta nueva competición europea, con tres ganadores de tres ligas distintas 2023-24 2021/22 2022-23 West Ham Roma Olympiacos Fuente: UEFA / Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Pellegrini es el guía de esta nave que siempre atraca en buen puerto. Acostumbrado a derribar techos en un lustro de recorrido que no deja de escribir páginas brillantes ahora toca esta con música de Chopin y visión de Copérnico. En el juego preferido de todos en las previas, pasarle la patata caliente la condición de favorito de uno a otro, es el Chelsea el que debe asumir esa vitola pero eso no garantiza nada. El duelo va a empezar cero a cero. Hay argumentos para todo, la ilusión que puedan tener los béticos por ser su primera final, los billetes que adornan el vestuario inglés, la experiencia de cada club, la trayectoria de Isco y Bartra, el postre para los blues, el hambre de la bética... Mucho en juego como en todas las finales pero esta firma el ciclo de una vida entera porque el Betis, este Betis, ya no es el mismo.

Sino que es capaz de creerse mejor que cualquiera y esa ambición es la que le ha llevado hasta aquí y quiere transportarle a la Plaza Nueva rodeado con insomnio por felicidad de tantos y tantos béticos que sueñan desde hace días con Isco levantando a pulso el trofeo. Pellegrini guardó hasta el final su once. Quizás juegue Adrián, es la única duda. Lo demás está claro: un equipo que saldrá a por todas y una afición que quiere ganar. No es suficiente llegar, esto vale una vida entera.