El Betis pasó del enfado por el penalti de Bartra al primero a favor de la temporada

En un partido que parecía sentenciado al intermedio, cuando el Betis ya perdía 1-4 ante el Barcelona, el árbitro Hernández Maeso acabaría convirtiéndose en protagonista. Las decisiones del colegiado nacido en Bruselas acabaron generando un gran enfado en el equipo verdiblanco, pese ... a que finalmente señalaría el primer penalti a favor del Betis en LaLiga en esta temporada.

«En pretemporada nos explicaron una cosa, que si venía el balón de tu cuerpo no eran manos, y hoy ha sido diferente. No se qué criterios utilizan. Si digo algo más estoy cuatro partidos sin jugar. Si ha pitado eso, igual tiene razón y ya está. Yo he intentado hablar con el cuarto árbitro y el linier, y nadie me ha explicado nada. Esperemos que lo solucionen. Si hay otro partido y no lo pitan, será extraño», expuso Aitor Ruibal, el capitán bético que incluso recibió una tarjeta amarilla por protestar. «Muchas veces pedimos explicaciones pero en la mayoría no las dan porque no se puede ni hablar con ellos. He pedido explicación con el brazalete y me ha dicho que no son formas».

Ese enfado de Aitor también fue extensivo al del resto de protagonistas del Betis o a la propia afición, que despidió a Hernández Maeso con una sonora bronca. «Ese balón le pega a Bartra antes en el cuerpo que en el brazo. No tengo intención de preguntarles (a los árbitros). Ellos saben lo que hacen. Nadie reclamó. Inventaron un penal para estirar más la renta. Estábamos 1-4 en ese momento. No estoy recurriendo a esto para justificar la derrota», señaló Manuel Pellegrini sobre esa jugada polémica.

«No le echemos la culpa al VAR de las decisiones que toma el árbitro; para eso hay que tener personalidad» Manuel Pellegrini Entrenador del Betis

«Soy una persona que apoya al VAR porque ha ayudado mucho al fútbol para no cometer injusticias. Ayuda al árbitro, pero el que arbitra es el árbitro, no el VAR. No le echemos la culpa al VAR dentro de las decisiones que toma el árbitro. Para eso hay que tener personalidad, no pasa de ahí. Viendo lo de la Copa del Rey, es absolutamente necesario para el fútbol», añadió el entrenador chileno en la sala de prensa, pese a que de nuevo desde la sala VOR se tomó una decisión contraria a los intereses béticos, que luego fue ratificada por el árbitro principal.

Ya en el tiempo de prolongación, y después de que Diego Llorente hubiera colocado el 2-5 en el marcador, Hernández Maeso acabaría señalando un penalti a favor del Betis, tras un claro derribo de Koundé, que recibió tarjeta amarilla, sobre Abde. Fue la primera pena máxima a favor del equipo verdiblanco en esta temporada en LaLiga y el Cucho Hernández se encargaría de transformarla para anotar su sexto tanto liguero. Únicamente Getafe y Betis quedaban sin penaltis a favor en el campeonato liguero, con lo que los verdiblancos salen de esta estadística, aunque esta vez sólo sirviera para maquillar el resultado final.