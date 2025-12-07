Suscríbete a
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

El Betis pasó del enfado por el penalti de Bartra al primero a favor de la temporada

El Cucho Hernández transformaría la pena máxima que Koundé cometió sobre Abde en la prolongación

El audio del VAR en el penalti señalado a Bartra: «Ocupa un espacio desde el primer momento»

Samuel Silva

Samuel Silva

En un partido que parecía sentenciado al intermedio, cuando el Betis ya perdía 1-4 ante el Barcelona, el árbitro Hernández Maeso acabaría convirtiéndose en protagonista. Las decisiones del colegiado nacido en Bruselas acabaron generando un gran enfado en el equipo verdiblanco, pese ... a que finalmente señalaría el primer penalti a favor del Betis en LaLiga en esta temporada.

