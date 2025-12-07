Antequera - Betis Deportivo: sin puntería para morir en la orilla (2-1)

Continúa la caída libre del Betis Deportivo en el grupo II de Primera RFEF. El equipo dirigido por Javi Medina acumuló en El Maulí ante el Antequera su cuarta derrota seguida (sexta en siete partidos) y sigue hundido en el último puesto de la clasificación ... de su grupo en la tercera categoría del fútbol nacional. En esta ocasión no fue por falta de oportunidades, ya que el primer filial bético tuvo opciones de gol de todos los colores para haber conseguido un mejor resultado, pero el segundo gol de Bassele en el descuento del primer tiempo 'mató' a los jóvenes canteranos béticos.

Una ocasión clara de Mawuli que se fue al limbo y un tiro fuera de Borja Alonso fueron la antesala al 1 a 0 en el minuto 35, cuando Moha Bassele adelantó al cuadro malagueño. El propio Mawuli y un error de Koré al no poder concretar una jugada colectiva del conjunto verdiblanco pudieron haber puesto las tablas en el marcador pero fue de nuevo Bassele el que, justo antes de que el colegiado pitara el descanso, marcó el 2 a 0.

El resultado, abultado por los méritos que hicieron ambos equipos durante la primera parte, fue una losa para el filial heliopolitano que, aún así, intentó la machada del empate. durante los segundos cuarenta y cinco minutos. Pasada la hora de juego, en el minuto 64, Morante marcó el 2 a 1 para los de Medina. Y a partir de ahí, más ocasiones para el cuadro visitante. Rodrigo Marina de cabeza, Borja Alonso desde la frontal y una doble oportunidad entre Sorroche y Oreiro tras el saque de una falta, fueron las mejores intentonas verdiblancas para lograr un empate que finalmente no llegó.

1-0, m. 35: Bassele. 2-0, m. 45+1: Bassele. 2-1, m. 64:) Morante. Árbitro: Cánovas García-Villarrubia (Comité valenciano). Amarillas al local Luismi y al visitante Corralejo.

Tras este resultado y después de 15 jornadas, es decir, 45 puntos en juego, el Betis Deportivo sólo acumula 8 unidades y sigue hundido en el puesto de colista en la clasificación del grupo II de Primera RFEF. La salvación, con el Tarazona, el Ibiza y el Juventud de Torremolinos empatados a 18 puntos, se encuentra a 10 puntos.