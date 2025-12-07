Suscríbete a
Primera RFEF

Antequera - Betis Deportivo: sin puntería para morir en la orilla (2-1)

Los de Javi Medina tuvieron ocasiones de todos los colores ante la portería contraria, pero no aciertan y el tanto de Morante sólo hizo acortar distancias en el marcador

Morante y Corralejo, en la convocatoria del Betis para el partido ante el Torrent

Corralejo conduce el partido ante dos jugadores del Antequera
Corralejo conduce el partido ante dos jugadores del Antequera @RBetisCantera

J. S.

Continúa la caída libre del Betis Deportivo en el grupo II de Primera RFEF. El equipo dirigido por Javi Medina acumuló en El Maulí ante el Antequera su cuarta derrota seguida (sexta en siete partidos) y sigue hundido en el último puesto de la clasificación ... de su grupo en la tercera categoría del fútbol nacional. En esta ocasión no fue por falta de oportunidades, ya que el primer filial bético tuvo opciones de gol de todos los colores para haber conseguido un mejor resultado, pero el segundo gol de Bassele en el descuento del primer tiempo 'mató' a los jóvenes canteranos béticos.

