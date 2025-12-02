Morante y Corralejo, en la convocatoria del Betis para el partido ante el Torrent

Ya se conoce la lista de jugadores convocados del Real Betis que en la tarde de este martes pondrá rumbo a Valencia para jugar ante el Torrent CF el encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 mañana miércoles a partir ... de las 21 horas. Los canteranos Morante y Corralejo se unen a los ya habituales Ángel Ortiz y Pablo García y son las principales novedades de la citación. Además, Pau López, ausente en las últimas semanas por lesión, también vuelve a una convocatoria del primer equipo verdiblanco.

Por el contrario, no se montarán en el avión Abde y el Cucho Hernández después de que en el entrenamiento de este martes se hayan ejercitado en el gimnasio, aunque se trataba de las ya habituales gestión de las cargas de trabajo, así que se puede afirmar que ambos jugadores son reservados por Pellegrini para el encuentro ante el conjunto de la Segunda RFEF. Estos dos jugadores se unen a las bajas ya conocidas de Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso.

Antony también es novedad en la convocatoria, después de que se perdiera el derbi ante el Sevilla en Nervión por la tarjeta roja que vio frente al Girona.

Con todo esto, la convocatoria del Betis al completo para el duelo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Torrent CF es la formada por Pau López, Valles, Adrián, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior, Ricardo Rodríguez, Altimira, Marc Roca, Deossa, Corralejo, Morante, Fornals, Antony, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.