Copa del Rey

Morante y Corralejo, en la convocatoria del Betis para el partido ante el Torrent

Pau López, que ya acumulaba varios entrenamientos a las órdenes de Pellegrini tras recuperarse de su lesión, es la otra novedad en la lista

Abde y el Cucho se unen a las bajas de Isco, Amrabat, Lo Celso y Bellerín, mientras que Antony viaja a Valencia

Pellegrini, antes de visitar al Torrent: «Gestionamos el partido contra el Barcelona como el del Utrecht antes del derbi»

La convocatoria del Betis para el partido de la Copa del Rey ante el Torrent
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Ya se conoce la lista de jugadores convocados del Real Betis que en la tarde de este martes pondrá rumbo a Valencia para jugar ante el Torrent CF el encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 mañana miércoles a partir ... de las 21 horas. Los canteranos Morante y Corralejo se unen a los ya habituales Ángel Ortiz y Pablo García y son las principales novedades de la citación. Además, Pau López, ausente en las últimas semanas por lesión, también vuelve a una convocatoria del primer equipo verdiblanco.

