El análisis de Ángel Cuéllar del Betis - Barcelona: «Hay formas y formas de caer. La de hoy, con matices, enorgullecen más que penalizan»

El Real Betis recibió al FC Barcelona en el Estadio de la Cartuja en partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas terminaron goleando al cuadro de Pellegrini por 3-5 en un choque en el que se adelantaron pronto ... los locales por medio de Antony. Sin embargo, un hat trick de Ferran Torres y otro tanto de Roony voltearon el marcador antes del descanso, aprovechando la debilidad defensiva de los verdiblancos. Lamine pondría el 1-5 de penalti polémico tras el intermedio. Los locales sólo pudieron acortar distancias en el tramo final con sendos tantos de Diego Llorente y Cucho, de pena máxima. El exfutbolista bético y del Barça Ángel Cuéllar desgrana todas las claves del encuentro en su habitual cita postpartido con los lectores de ABC de Sevilla y Al Final de la Palmera.

