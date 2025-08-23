Pellegrini valora la victoria con portería a cero: «No tuvimos desconcentraciones defensivas»

Feliz con el rendimiento del equipo y, a diferencia de la pasada jornada, también con el resultado. Así estaba Manuel Pellegrini a la finalización del choque con el Alavés: «Muy contento. Hoy ganamos tres puntos y no uno. Estuvimos muy sólidos defensivamente y supimos defender el gol. Tuvimos tres o cuatro ocasiones para decidir, pero no lo hicimos y la concentración defensiva nos permitió que no nos empataran esta vez», resaltó.

«Son distintos rivales. El otro día no necesitábamos buscar al Elche y generamos tres o cuatro ocasiones muy claras. Estuvimos sólidos hoy, apretamos más arriba para que ellos no agarrasen el ritmo. Mantuvimos la línea y hubo ocasiones de Pablo García, Cucho, Bakambu... Cinco o seis llegadas. No tuvimos desconcentraciones defensivas», insistía, poniendo en valor la portería a cero.

Obviamente, se le preguntaba por el jugador que decidió el partido, Lo Celso: «Tiene gol y es importante jugando en cualquier puesto. Tiene visión y calidad como muy pocos jugadores. Por algo es internacional argentino y entregó tantos goles al Betis. Me alegro mucho por él», decía el Ingeniero, convencido ya en la previa de que no se iba a notar a nivel de ambiente el traslado a la Cartuja. «Sabíamos que la hinchada del Betis iba a responder y llenar el estadio. Poco temor en ese sentido. Que sintiéramos el cambio con esa hinchada es muy difícil».

Aún le quedan dos partidos más al Betis antes del cierre del mercado: «Estamos concentrados en ganar al Celta el miércoles. En lo demás poco podemos hacer. Después toca el Athletic y se cierra el mercado. A ver hasta dónde podemos llegar porque las aspiraciones de la hinchada son grandes y no queremos fallar. Ojalá podamos hacer el plantel lo más competitivo posible. Necesitamos un plantel que satisfaga la ilusión y la exigencia de la hinchada», apuntó Pellegrini, preguntado ya en sala de prensa por Altimira y Pablo García: «Entran bien los dos en funcionamiento colectivo. Sergi ha ido mejorando su rendimiento, nos tiene que dar una salida más clara aún. Pero ha ido creciendo y lo va a seguir haciendo. Pablo fue tuvo la definición del partido. Primero, en una gran tapada del portero, y luego se quedó cerca de portería. Está empezando y tiene mucho futuro».

Que le esté costando al Betis cerrar los encuentros tiene esta explicación, según el técnico chileno: «Estamos a principios de temporada. Llevamos dos partidos en cinco días. Esa afinación se irá mejorando con partidos y entrenamientos», estimó. Satisfecho estaba por dejar la portería a cero: «Es muy importante. La pasada jornada se escaparon dos puntos aunque nos llegaron muy poco. La primera parte de la temporada pasada fue muy buena en eso y la segunda, muy mala, porque nos hicieron muchos goles. Hay que mantener una regularidad. Si te hacen gol, que sea por una gran jugada del rival, no por fallos de conceptos», reflexionó.

Probó Pellegrini a Valentín Gómez en el centro del campo. «Fu un cambio según contexto de partido. Gio estaba cansado y tenía amarilla. Pasamos a Pablo Fornals más adelante. Contento por él». Por otra parte, el cambio de Riquelme se explica en que «teníamos a Pablo (García) y queríamos más llegada por ese lado. Entró bien y con Rodrigo estamos muy contentos también por lo que esta realizando».

Sobre la aportación de Lo Celso en ausencia de Isco, respondió lo que acostumbra. Quisiera que los dos estuvieran sanos para ponerlos. «Han jugado muy poco juntos. Van a poder jugar siempre juntos. Lo Celso puede jugar por donde quiera. No creo que haya relación entre el rendimiento de Gio y que esté Isco o no. Gio hizo un buen partido de acuerdo con su calidad y ha demostrado que tiene esa capacidad futbolística. Ojalá podemos tener a los dos juntos lo antes posible», señaló.