Mateo Joseph no viaja a Alemania a la pretemporada del Leeds

Mateo Joseph tiene claro que quiere abandonar el Leeds United y que su futuro debe estar en España, más concretamente en un Real Betis que ha apostado fuerte por hacerse con sus servicios, aunque en Heliópolis está costando convencer al conjunto inglés. El caso es que el delantero cántabro, internacional sub 21 con España, no ha viajado a Alemania al stage de pretemporada que el equipo que todavía posee su propiedad llevará a cabo en los próximos días. Daniel Farke, entrenador del Leeds, explicó la situación de Joseph ante los medios de Leeds desplazados en cubrir esta parte de la preparación del flamante equipo de la Premier League.

«Se dirigió a nosotros y nos dijo que quiere un nuevo reto y que le gustaría cambiar de aires. También ha insinuado que prefiere irse a España por sus raíces. Creo que esa fue más o menos su decisión. Sólo queremos jugadores comprometidos con este proyecto de jugar con el Leeds en la Premier League. Jugadores que quieran estar aquí con nosotros y quieran tener éxito con nosotros. No me interpondré en su deseo porque lo único que quiero son jugadores que quieran estar aquí y contentos de representarnos en la Premier«, comentaba Farke.

El entrenador alemán del Leeds continuaba valorando que «el plan era que viniera a Alemania y la situación también está bastante clara. Lo primero es que le valoramos mucho. De lo contrario, no lo habríamos puesto a jugar, especialmente al comienzo de la última y exitosa campaña, por delante del máximo goleador, Joël Piroe, o de un delantero experimentado como Patrick Bamford. Si no me equivoco, jugó 39 partidos con nosotros en la Championship y más de diez como titular. Eso se hace con un chico de su edad cuando crees y confías en él así que le respaldas. Esta es una señal de lo mucho que le valoramos y de lo que vemos en él. Ahora, como club, hemos invertido mucho en él y tiene un contrato largo. Podremos cerrar un traspaso en cuanto haya un club que cumpla con nuestras expectativas pero esto no me incumbe a mí, es un tema de nuestra directiva, que debe decidir cuál es el valor adecuado. Yo no pago a los jugadores ni les ficho. Nuestro club tiene unas expectativas y, la verdad, ningún otro club las ha cumplido todavía. Por eso sigue siendo nuestro jugador».

Farke aseguró que habló con Mateo Joseph pero que no consiguió convencerlo de que se montara en el avión con el resto de expedicionarios: «Nos dijo que, por esta situación, no se siente preparado para viajar, entrenar y jugar los amistosos en Alemania. A mí no me gusta esta situación. He hablado abiertamente con él esto y le he recomendado que, hasta que se resuelva la situación, haga su trabajo y sea profesional. Pero dijo que no está en condiciones mentales para hacerlo. ¿Qué puedo hacer? No puedo llamar a la policía para que le obligue a entrenar«, concluyó.

Ahora está por ver si el Betis vuelve a mover ficha para incorporar al futbolista que es de consenso en la comisión deportiva para completar el ataque bético en los próximos días. Se cuenta, obviamente, con el Cucho Hernández y, en principio, si no llega una oferta que convenza tanto al congoleño como al club, también con Bakambu. Otros, como Borja Iglesias e incluso el Chimy Ávila están en la rampa de salida y su futuro está más fuera que dentro del primer equipo bético. Lo normal es que el hueco que dejen el gallego y/o el argentino sea ocupado, con Mateo Joseph bastante bien colocado. No es menos cierto que en la dirección deportiva y la secretaría técnica que encabezan Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara hay en estos momentos prioridades en otras posiciones, principalmente en el centro del campo para cubrir las salidas de Johnny Cardoso y William Carvalho.