Mateo Joseph no espera más al Betis: el Mallorca cierra su cesión

El Betis había marcado a Mateo Joseph como su preferencia para reforzar la delantera, pero sus intentos por abordar la contratación se habían encontrado con la negativa del Leeds United, que no aceptaba las fórmulas que se proponían desde Heliópolis. Ante ese panorama, el Mallorca dio un paso adelante y convenció al internacional sub 21 y al equipo inglés, asumiendo una cesión simple para firmarlo para su ataque.

Ante esa situación, Joseph decidió no esperar más al Betis, que se encuentra aligerando la plantilla antes de acometer nuevas inversiones, y aceptar la propuesta del equipo bermellón para cumplir su deseo de jugar en el fútbol español. El fichaje del cántabro se ha hecho oficial esta mañana, con lo que el club verdiblanco abrirá ahora nuevas vías para completar su delantera, una vez que también cierre el traspaso de Borja Iglesias al Celta.

Pese a que Joseph se negó a participar en la pretemporada del Leeds, el conjunto inglés no quería perder el control sobre su futuro, salvo que llegase con una propuesta por encima de los 15 millones de euros. El Betis, en un primer momento, solicitó una cesión con opción de compra por una cantidad inferior, una alternativa que no convenció al equipo inglés y que provocó el bloqueo de la situación. En Heliópolis se esperaba realizar un nuevo intento antes del cierre del mercado, pero la irrupción del Mallorca cambió el guión y Joseph jugará en el equipo isleño.

La presencia de Pablo Torre, otro de los refuerzos estivales del equipo bermellón, también ayudó para convencer a Joseph, ya que ambos se conocen desde niños. «Con Pablo ya solía hablar habitualmente y cuando salió esta opción se lo dije. Desde ese momento él también me explicó todo y en parte gracias a él estoy aquí. Tengo una relación muy especial con él y también estoy con ganas de conocer a los demás compañeros», expuso el propio Joseph en los medios oficiales del Mallorca para explicar su decisión final.