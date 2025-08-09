Suscríbete a
Nelson Deossa: plan físico especial y estreno con el Betis aplazado

El colombiano trabaja con una programación personalizada para afinar su puesta a punto

Betis: Competencia y debate en la portería

Nelson Deossa, en el partido ante el Como
Nelson Deossa, en el partido ante el Como EP
Samuel Silva

El Betis despide la pretemporada este sábado ante el Málaga y lo hará sin Nelson Deossa. El último fichaje verdiblanco y apuesta de la dirección deportiva para la medular aún no está disponible para Manuel Pellegrini. El colombiano, que se incorporó con la ... expedición a la concentración de Marbella, sigue un plan individualizado para afinar su puesta a punto y que adquiera ese nivel competitivo que sus compañeros ya sí empiezan a disponer tras un mes de trabajo.

