Nelson Deossa: plan físico especial y estreno con el Betis aplazado

El Betis despide la pretemporada este sábado ante el Málaga y lo hará sin Nelson Deossa. El último fichaje verdiblanco y apuesta de la dirección deportiva para la medular aún no está disponible para Manuel Pellegrini. El colombiano, que se incorporó con la ... expedición a la concentración de Marbella, sigue un plan individualizado para afinar su puesta a punto y que adquiera ese nivel competitivo que sus compañeros ya sí empiezan a disponer tras un mes de trabajo.

Aunque Rayados de Monterrey, el club de procedencia de Nelson Deossa, se encontraba en plena competición, las molestias que sufrió en su tobillo izquierdo tras disputar el Mundial de Clubes dejaron al centrocampista al margen del equipo. Ese tiempo parado por la dolencia y la negociación con el Betis hasta su llegada a Sevilla el pasado domingo mermaron el estado físico de Deossa, de ahí que en el club bético se consensuara que era necesario este programa de trabajo personalizado para que avanzara en su condición física.

Así, el centrocampista ha venido ejercitándose en solitario durante esta semana en la concentración marbellí. Trabajo de gimnasio y sesiones de recuperación, con la idea de fortalecer la zona dañada anteriormente e ir incrementando las cargas de trabajo, con la idea de que pueda estar disponible para el cuerpo técnico cuanto antes. Eso sí, la presencia de Deossa está descartada para el amistoso ante el Málaga, el último de la preparación verdiblanca antes del estreno liguero, al igual que tampoco se vistió de corto para el del pasado miércoles ante el Como.

La integración del colombiano en el grupo sí está siendo positiva. Con el capitán Isco muy pendiente suya durante los primeros días, Deossa también ha encontrado en su compatriota Cucho Hernández al mejor guía para entrar en el vestuario. El centrocampista tiene ganas de entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, aunque los técnicos han tenido que frenarlo para evitar posibles contratiempos que pudieran retrasar más su puesta a punto.

La dirección deportiva realizó una apuesta importante por Deossa, después de ese amplio seguimiento que se le venía realizando. La competencia de equipos brasileños y europeos alargó esa negociación con Rayados de Monterrey, que se desbloqueó finalmente con el viaje del CEO, Ramón Alarcón, y el director deportivo, Manu Fajardo, a tierras mexicanas. Más de once millones de euros sobre la mesa para fichar al centrocampista deseado por los técnicos, que tienen plena confianza en que Deossa le dé un salto de nivel a la medular bética.

La afición verdiblanca, eso sí, todavía tendrá que esperar para verlo en acción. Esos problemas físicos que sufrió en sus últimos días en Monterrey han obligado ahora a colocarse ese plan específico diseñado por los preparadores físicos para que Deossa se ponga al mismo nivel que sus compañeros. El colombiano, como en La Línea, tendrá que conformarse con seguir a sus compañeros desde fuera del campo.

Abde, a la espera

Tampoco puede contar todavía Pellegrini con Ez Abde. Aunque el marroquí también se desplazó con el equipo a Marbella, en estos días ha seguido con su plan de trabajo al margen del grupo. Las sensaciones del extremo sí son mucho mejores, con lo que se espera que la próxima semana pueda comenzar a realizar trabajo de campo para incrementar las cargas y poder empezar a ejercitarse con el equipo.

El edema óseo que sufrió en el tobillo ha supuesto un quebradero de cabeza para el marroquí, que inició la pretemporada con dolor en esa zona dañada, lo que lo llevó a ejercitarse con un fisioterapeuta de confianza. Al margen del equipo desde que se volvió al trabajo, Abde sí es ahora más optimista y confía en poder incorporarse progresivamente al grupo. Nadie quiso marcar una fecha para su reaparición, al tratarse de una dolencia delicada, aunque ahora sí se vislumbra más luz que hace unas semanas.

En una situación similar al marroquí se encuentra Marc Roca, que también comenzó la pretemporada convaleciente de esa operación de tobillo a la que se sometió en mayo. El catalán ha seguido un trabajo individualizado y la idea es que la próxima semana también eleve las cargas y entre parcialmente con el grupo. «La recuperación está yendo bien. Estoy con muchas ganas y mucho trabajo junto al cuerpo médico y los preparadores. Con ganas e ilusión de recuperarme al 100% para ayudar al equipo», dijo el catalán en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco. «Llevo mucho tiempo con este dolor. Agotamos todas las vías para recuperar, pero no hubo otra opción que operar. Ha sido año y medio de mucho dolor, intentando ayudar al equipo por todos los medios. La operación fue bien y estoy mucho mejor», añadió.

Ese paso adelante sí lo dio esta semana Diego Llorente, quien durante la concentración en Marbella ha alternado su presencia con el equipo con sesiones individuales, con la idea de mejorar su tono físico hasta su regreso definitivo al trabajo colectivo.