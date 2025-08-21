La hoja de ruta final del Betis pasa por el United y Antony

El mercado del Betis tiene el nombre propio de Antony Matheus dos Santos. Tras un inicio de mercado con hasta ocho refuerzos, la actividad de entradas quedó aparcada en Heliópolis a la espera del brasileño. Su llegada supondría el regreso de un futbolista ... determinante, aunque la dirección deportiva tampoco quiere que se demore en exceso esa respuesta final del Manchester United. Tener margen con respecto al cierre del mercado sería fundamenta, tanto para activar un plan alternativo si finalmente el equipo inglés no aceptase las condiciones planteadas por el Betis, como también para conocer el dinero disponible para acometer otras operaciones.

La reunión con el United fue una de las primeras maniobras de los dirigentes béticos en el mercado. Conscientes de la dificultad de la operación, y de esa imposibilidad de poner sobre la mesa la cantidad de dinero que el United exige por un traspaso, en el Betis se quiso maniobrar con claridad para posicionarse ante una eventual salida del brasileño. Desde el United, a pesar de que Antony fue considerado un descarte, se han mostrado inflexibles hasta el momento, a la espera de una propuesta que se acercase a los 40 millones de euros que les quedan por amortizar. Pero el tiempo apremia, sólo quedan 12 días para el cierre del mercado y todas las partes quieren buscar una solución al futuro de Antony, que vería con agrado esa posibilidad de regresar al Betis, aunque su agente tampoco termina de cerrar otras puertas.

En el club bético se está dispuesto a realizar un esfuerzo por el brasileño. De hecho, en la caja heliopolitana se mantiene un remanente para acometer la operación si se recibiera luz verde desde Mánchester. La fórmula de la operación más plausible sería una cesión asumiendo la altísima ficha del brasileño, que también realizaría un esfuerzo para que cuadrasen los números, aunque en el Betis también están preparados para buscar otra manera de compensar al United, ya sea comprando un porcentaje del pase o con otras variables.

La llegada de Antony cubriría esa vacante en la banda derecha, que, con todo, los técnicos pretenden cubrir aunque no fuera con el brasileño. Esta circunstancia es la que provoca que en Heliópolis se quiera conocer la decisión del United con antelación al cierre del mercado, por si fuera necesario activar un plan alternativo que ya tiene nombres sobre la mesa.

El fichaje de Antony tampoco es el único que se pretende acometer en el Betis. Un mediocentro posicional y un delantero, con varias opciones ya perfiladas pero no sencillas, también están en la agenda de la dirección deportiva, que ampliaría la búsqueda al lateral izquierdo –el canario Javi López sería una alternativa– si Ricardo acabara saliendo en este mercado.

De Bakambu al Chimy

Con Nobel Mendy ya cedido al Rayo Vallecano e Iker Losada a punto de confirmar su préstamo al Levante, otros dos nombres propios en el capítulo de salidas son de los Chimy Ávila y Cedric Bakambu. El Betis tiene tasado al argentino en 2,5 millones de euros, pero los diversos equipos que tantearon su situación no llegaron a presentar una propuesta formal, de ahí que el futbolista siga a las órdenes de Pellegrini, que incluso le dio minutos en el estreno liguero en Elche. La salida del Chimy no significaría la búsqueda de un sustituto, pero sí liberaría margen salarial para esos deseados refuerzos.

Distinto es el caso de Bakambu. El congoleño sí ha estado más abierto a una salida, pero hasta el momento las propuestas recibidas no satisfacían a ninguna de las partes, de ahí que ahora mismo sólo se centre en el Betis. Eso sí, un adiós de Bakambu sí implicaría que el Betis ficharía a un delantero e incluso no se podría descartar que el congoleño permaneciera en la plantilla como tercera opción del ataque.