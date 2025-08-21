Suscríbete a
+Palmera

La hoja de ruta final del Betis pasa por el United y Antony

El club verdiblanco aguarda una respuesta del equipo inglés con suficiente antelación al cierre del mercado para activar más opciones

Aitor Ruibal, el comodín de oro de Pellegrini

El brasileño Antony, con la camiseta del Betis
El brasileño Antony, con la camiseta del Betis
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mercado del Betis tiene el nombre propio de Antony Matheus dos Santos. Tras un inicio de mercado con hasta ocho refuerzos, la actividad de entradas quedó aparcada en Heliópolis a la espera del brasileño. Su llegada supondría el regreso de un futbolista ... determinante, aunque la dirección deportiva tampoco quiere que se demore en exceso esa respuesta final del Manchester United. Tener margen con respecto al cierre del mercado sería fundamenta, tanto para activar un plan alternativo si finalmente el equipo inglés no aceptase las condiciones planteadas por el Betis, como también para conocer el dinero disponible para acometer otras operaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app