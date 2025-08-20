El Betis y el Rayo vuelven a negociar por Nobel Mendy

A la tercera va la vencida. O eso espera Nobel Mendy, que se encuentra cerca de poner solución a un verano complicado en el Betis. Tras sus frustrados traspasos al PSV y al Glasgow Rangers, el central se encuentra ahora cerca de firmar por el Rayo Vallecano, ese tercer pretendiente que se quedó por detrás del equipo escocés, pero que ha vuelto a la carga en las últimas horas para realizar su contratación.

La fórmula de la operación que se maneja en este momento sería distinta a la planteada hace unas semanas. Así, Betis y Rayo negocian ahora una cesión con opción de compra, como informó Matteo Moretto. Una alternativa distinta a esa propuesta de dos millones de euros por el 50% de los derechos que se manejó en un principio, pero que quedó rechazada tras la irrupción del Rangers, que puso más del doble encima de la mesa.

Tras frustrarse la negociación con el equipo escocés, tras el reconocimiento médico que Mendy pasó en una clínica de Barcelona, el Rayo ha vuelto a contactar con el Betis, que quiere buscar una solución al central, que ha estado ejercitándose en solitario durante casi toda la pretemporada. El fichaje de Valentín Gómez le cerró las puertas del primer equipo y todas las partes entienden que una salida era la mejor opción para la progresión del defensa.

La negociación con el Rayo ha avanzado en las últimas horas y se espera que pueda cerrarse esta misma semana, una vez que el conjunto madrileño dispute el partido de ida del play off de la Conference League ante el Neman Grodno de Bielorrusia, que se disputará este jueves en el Szent Gellért Fórum de Hungría. De concretarse la operación, Mendy seguiría en un equipo de Primera, mientras que el Betis también se beneficiaría de esa revalorización del futbolista, ya que la idea es que se reserve un porcentaje de los derechos en caso de compra definitiva por parte del conjunto vallecano.