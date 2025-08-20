Aitor Ruibal, el comodín de oro de Pellegrini El catalán comenzó la temporada como extremo, tras jugar de lateral o delantero el pasado año

Pasan las temporadas y Aitor Ruibal sigue reinventándose. El comodín de Manuel Pellegrini vuelve a serlo en este inicio de LaLiga. El MVP del Betis en el partido ante el Elche lo hizo desde el extremo diestro, una posición en la que apenas había sido utilizado en los últimos tiempos, pero en la que lo necesitó el técnico chileno para comenzar el campeonato. Sin el deseado Antony, Pellegrini optó por el catalán, un seguro de vida en caso de necesidad. La respuesta del Aitor fue brillante. Un gol con un gran desmarque y definición, además de ese trabajo siempre en favor del colectivo.

«Llevaba mucho tiempo sin jugar arriba, pero me he sentido bien», aseguró el propio Aitor tras el encuentro. Las lesiones de Bellerín y Sabaly provocaron que el catalán se reconvirtiera al lateral diestro durante buena parte de la pasada campaña, aprovechando esa polivalencia tan valorada por los técnicos.

De hecho, el último verano también dejó a Aitor Ruibal como la opción de la delantera para Pellegrini. Con Bakambu lesionado y la salida de Willian José, el de Sallent empezó el campeonato como referencia del ataque verdiblanco, que finalmente se acabaría reforzando con Vítor Roque. Incluso en la histórica semifinal de la Conference League ante la Fiorentina, Aitor también acabó apareciendo como delantero en el partido de vuelta, siendo decisivo en la acción del gol bético.

Esas cualidades ofensivas de Aitor no son nuevas en su trayectoria. Su llegada al filial verdiblanco se produjo como jugador ofensivo, aunque con el paso del tiempo también se fue adaptando a otras posiciones del ataque, sobre todo tras su paso por el Rayo Majadahonda. Su buen rendimiento en el equipo madrileño provocó su paso al Leganés y, posteriormente, su vuelta a Heliópolis ya para quedarse como futbolista del primer equipo.

Desde entonces, Aitor acumula ahora su sexta temporada seguida en el Betis, todas de la mano de Pellegrini, que apostó por su continuidad tras aquella primera pretemporada en la que se ganó su sitio y la confianza del chileno. 30 partidos en la 20-21, 33 en la 21-22, 37 en la 22-23, 28 en la 23-24 y 45 en la 24-25 atestiguan esa regularidad de Aitor, pese a algunas lesiones que le hicieron ser baja en determinados momentos del año.

Paciencia con Pablo García

Los galones y ese rendimiento garantizado de Aitor Ruibal provocaron que Pablo García aguardase su oportunidad desde el banquillo. Aunque los aficionados tienen numerosas expectativas depositadas en el canterano, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva transmiten que se necesita tranquilidad para esa proyección del joven atacante.

El buen rendimiento de Pablo en la pretemporada ha servido para que Pellegrini lo tenga en cuenta en este inicio como un jugador de la primera plantilla, de ahí que fuera uno de los tres cambios que entró al césped en el Martínez Valero. No fue el mejor día de Pablo, que entró al partido cuando el cansancio ya se notaba en la medular bética, pero su rol no cambia y sigue siendo un jugador a tener en cuenta para la banda o la delantera.

Más temas:

Betis

Pellegrini