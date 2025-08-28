El Betis perfila el encaje económico por Antony para avanzar hacia el acuerdo con el United

El foco del Betis está en Antony dos Santos. El regreso del extremo es el fichaje más deseado en Heliópolis, donde a estas horas se sigue perfilando el encaje económico de la misma para avanzar hacia un acuerdo con el Manchester United que sigue sin estar cerrado. Las múltiples aristas de la negociación, que afectan a las tres partes, elevan la complejidad de la operación, aunque en el Betis se ve ahora más luz que a comienzos de la semana.

La presencia del director deportivo, Manu Fajardo, y el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, en Mánchester, tras el regreso del CEO, Ramón Alarcón, en la tarde del miércoles, apunta a ese contacto permanente del Betis con el futbolista y sus agentes, de cara a esta última fase de la operación. El deseo de Antony de volver a Heliópolis, tras rechazar propuestas de Turquía y Arabia Saudí, está siendo clave para el desenlace, pese a las exigencias del Manchester United, que cerró la puerta a una nueva cesión simple.

Esta circunstancia es la que ha llevado a plantear un nuevo escenario, e incluso desde Inglaterra se apunta a que el Betis pagaría ahora una cantidad por el préstamo del jugador, a lo que se añadiría una obligación de compra a final de temporada. El futbolista, mientras tanto, también aceptaría rebajar sus exigencias, con la idea de volver a contar con minutos de protagonismo en Heliópolis en el año previo al Mundial. Esa revalorización es la gran apuesta de todas las partes para buscar un encaje que posibilite acometer el fichaje.

Ese esfuerzo económico que realizaría el Betis para cerrar la anhelada vuelta de Antony implicaría ponerse al límite del gasto en plantilla para esta temporada, lo que dificultaría poder acometer otras operaciones -los nombres de Flavio Nazinho, Facundo Bernal, Guido Rodríguez o Dani Ceballos, entre otros-, a la espera de que se produjeran salidas que pudieran elevar esa disponibilidad. Un puzle con muchas piezas para una recta final de mercado con el nombre propio de Antony y ese necesario encaje en los parámetros económicos.