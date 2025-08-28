Aitor Ruibal, descartado para el domingo y a la espera de más pruebas

Un nuevo contratiempo tendrá el Betis de cara al duelo ante el Athletic, con la ausencia de Aitor Ruibal. El catalán no estará disponible para Manuel Pellegrini, tras el problema muscular que lo llevó al banquillo al inicio del segundo tiempo ante el Celta. Aunque los servicios médicos están a la espera de realizarle más pruebas para conocer el alcance exacto de la dolencia, su presencia sí está descartada para el domingo.

El gesto de dolor de Aitor sobre el césped de Balaídos ya hacía presagiar que esa molestia muscular le supondría al menos ser baja hasta después del parón. En el propio banquillo, el extremo se lamentaba por este nuevo infortunio, justo ahora que Pellegrini lo había ubicado de nuevo como extremo diestro y estaba siendo uno de los jugadores más destacados del Betis en el inicio liguero.

Tras el encuentro, el entrenador chileno ya apuntó que estaba a la espera del diagnóstico definitivo, algo que se conocerá en las próximas horas. «Tuvo una contractura en el 'isquio'. No se sabe si es desgarro o solamente contractura», señaló Pellegrini, que perderá así a otro de sus titulares en el arranque del campeonato.

La baja de Aitor Ruibal se sumará a las numerosas que acumula el Betis en este verano. A Diego Llorente, que ya acumula varios entrenamientos con el equipo, Marc Roca y Nelson Deossa se los espera después del parón liguero, Abde va un poco más retrasado, mientras que Isco todavía sigue con la inmovilización de la zona dañada en el amistoso ante el Málaga.

Bellerín, sin problemas

Aunque en una de las últimas acciones del partido, Héctor Bellerín se quedó tumbado sobre el césped, el lateral, en principio, no tendrá problemas para estar disponible para jugar ante el Athletic. El lateral sí acabó muy cansado, tras el esfuerzo de haber disputado los tres partidos ligueros completos en apenas ocho días, tras varios meses en los que apenas había participado en algunos minutos de competición.

