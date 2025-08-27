Betis, United y Antony negocian la fórmula para una propiedad compartida

El Betis sigue centrado en la operación Antony. El brasileño es el gran objetivo en esta recta final del mercado y el club verdiblanco está negociando la viabilidad de una propiedad compartida para convencer al Manchester United, que hasta el momento se ha mostrado firme en su rechazo a una nueva cesión simple. Una negociación a tres bandas para satisfacer a todas las partes, pero que sigue teniendo aristas por pulir, de ahí que el director deportivo, Manu Fajardo, continúe en tierras inglesas para mantener vigente esa apuesta y estar cerca del futbolista.

Esta nueva fórmula aumenta la complejidad del negocio, de ahí que en el Betis se quieran tener muy perfilados todos los detalles. Ya no se trata de asumir sólo una gran parte del salario del brasileño, sino también afrontar la compra de un porcentaje del pase que garantizase al United un retorno importante, a la vez que el propio Antony, que tendría que realizar un esfuerzo, también se reservaría una parte de una futura venta.

Sobre ese escenario trabajará este jueves el Betis, siempre con la amenaza del cierre del mercado y la posibilidad de que otras alternativas se diluyan al apostar todo por el brasileño. Un dilema que se estudiará por los dirigentes béticos, que también son conscientes del salto de calidad que supondría el regreso de Antony, tanto para la plantilla como para el aficionado, que lleva todo el verano esperando noticias positivas sobre el brasileño, pero que tampoco puede hipotecar el futuro de la entidad.

«Estamos trabajando, siempre decimos que hay que trabajar todos los días y más ahora que queda poco para que se cierre el mercado. Viajar siempre es productivo. La operación es complicada, pero seguimos trabajando», ha indicado el CEO del Betis, Ramón Alarcón, tras llegar a Sevilla procedente de Mánchester, y a la espera de profundizar en ese nuevo escenario para la operación del verano en Heliópolis.