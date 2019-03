Lucha libre Ronda Rousey se harta de la WWE y explota «Estoy cansada de entretener a la gente. No voy a recibir más órdenes, haré lo que yo quiera», avisó. Y en la última pelea cumplió su amenaza, empujando a un árbitro y pegando a un guardia de seguridad

S. D. @abc_deportes Actualizado: 20/03/2019 18:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ronda Rousey, la exluchadora de Artes Marciales Mixtas que se ha convertido en la principal atracción de la WWE (World Wrestling Entertainment) norteamericana, protagonizó una polémica actuación durante su última pelea contra Dana Brooke.

Con su rival dominada sobre la lona, la californiana acabó a empujones con los árbitros que trataban de separarla de su rival y llegó incluso a pegar a un guardia de seguridad. Una actitud que puede valerle un serio toque de atención o incluso la expulsión de la organización. Una posibilidad que no asusta a Rousey: «La WWE puede despedirme cuando quiera. Ellos no pueden controlar lo que hago».

Parece que el último gran fichaje de la WWE no se acostumbra al tipo de lucha que se practica en esta modalidad deportiva, harta de recibir indicaciones sobre las peleas. De hecho hace unos días explotó, quejándose de que «la lucha en el wrestling está guionizada, inventada, no es real».

«Estoy cansada de entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones y órdenes y cada vez que salga al ring, haré lo que yo quiera. Lo que dije en RAW no fue una promo, tenía que decir otras cosas y no las dije. No soy un personaje. A partir de ahora no voy a salir a hacer ese trabajo de mierda... haré lo que me de la gana», amenazó.

Y parece que esa amenaza se cumplió. Habrá que ver ahora dónde le lleva eso, si a una posible salida de la WWE, o si todo responde, una vez más, a una estrategia para incrementar el interés por este deporte.