Atletismo | Mundial Qatar La conmovedora carta de Ana Peleteiro tras ser sexta del mundo La atleta no tuvo su mejor día el sábado, pero se muestra orgullosa de lo conseguido en Qatar

La saltadora española Ana Peleteiro logró el pasado sábado la sexta posición en la final del triple salto del Mundial de atletismo. Peleteiro, campeona de Europa en pista cubierta y bronce al aire libre en 2018, no tuvo su mejor día y siempre vio el podio desde la distancia pese a su primer salto (14,47 metros), que la colocó cuarta antes de que se completase la ronda inicial. A partir del segundo salto se puso quinta y en el cuarto bajó a la sexta plaza, con la que finalizó. La atleta gallega -de 23 años- fue descendiendo en los siguientes intentos de la final. En el segundo logró 13,41, el tercero fue nulo, en el cuarto alcanzó los 14,27, en el quinto 14,20 y en el sexto y definitivo repitió exactamente el mismo resultado.

Un día después, Peleteiro compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales:

«SEXTA DEL MUNDO, que se dice rápido... pero todo el trabajo que hay detrás os aseguro que no es poco.

Y aunque parezca mentira, me voy feliz porque no siempre aquellas competiciones en las que exprimes todo de ti y consigues llegar a lo más alto son las que más aprendizajes te dejan.

Me voy de Doha con muchas lecciones aprendidas y sobre todo orgullosa de del esfuerzo que tanto yo como #mitandem hemos hecho para llegar hasta aquí. Si me dicen esto hace dos semanas ni me lo creo...

Así que quiero que os quedéis con la Ana luchadora que aún con dolores peleo hasta el último salto por dar su mejor versión y aunque no lo consiguió se va de este campeonato con la cabeza alta y muy orgullosa de todo lo que he logrado.

Gracias a todos los que me acompañáis siempre, en las buenas y en las malas... pero sobre todo gracias a mi familia por ser el pilar más importante de mi vida, a mi TÁNDEM que son ellos no soy nada y también quiero agradecer a todos los ribeirenses que en el día de ayer salisteis de casa para ver atletismo en una pantalla GIGANTE e intentar mandarme todas las fuerzas posibles...

Os aseguro que os sentí muchísimo y estaré eternamente agradecida.

Ahora toca descansar para volver con más fuerza que nunca... y a los que habéis llegando hasta esta parte del texto os ASEGURO que volveré más fuerte que NUNCA.

OS QUIERO.

PD: una de las cosas que más feliz me hace es ver la cantidad de gente que ha visto la competición y que gracias a mi esfuerzo se ha vuelto seguidora de este precioso deporte llamado ATLETISMO».