Carlos Llavador encumbra al florete español

La esgrima vuelve a estar de moda en España. Existe un culpable: Carlos Llavador. El tirador madrileño de 26 años ha conquistado una medalla de bronce en los Mundiales de Wuxi (China), un hito histórico para este deporte que supone frenar una sequía de 23 años en la disciplina de florete y convertirse en el segundo español que se cuelga un metal en un campeonato planetario. Llavador ha completado un campeonato impecable, en el que solo el británico Richard Kruse ha impedido que luchase por el oro (11-15). La hazaña ya estaba realizada. «Todavía no lo he asimilado mucho. Por la cabeza se te pasa todo el recorrido desde que empezaste, piensas en los entrenadores, las veces que has soñado en conseguir una medalla en un Mundial», relata exultante a ABC.

El deportista oriundo de la capital española comenzó el torneo en la ronda de 64 debido a su estatus de top 30 mundial, derrotando al indonesio Mohammad Zulfikar, por un contundente 15-3, y en la siguiente ronda se impuso al chipriota Alex Tofalides por 15-12. En octavos, Llavador se enfrentó al ruso Timur Safin, bronce en los Juegos de Río 2016, al que venció por 15-13. En cuartos se cruzó con el italiano, oro en Londres 2012 en florete por equipos, Giorgio Avola. El español venció por 15-10. Luego llegó la presea.

Los resultados de Llavador durante la competición han hecho patente el enorme progreso que viene teniendo en los últimos años. Abrumado por las felicitaciones y el repentino reconocimiento, es consciente de que manteniendo esta línea de trabajo el éxito continuará. «Te cambia la vida de un día para otro. Un día te levantas siendo nadie y al día siguiente eres tercero del Mundo. Las vueltas que da la vida en cuestión de horas», exclama el madrileño.

Para la esgrima española, este metal supone el décimo conseguido en un Mundial. «Es muy importante. Ahora mismo a nivel de presupuesto estaban recortando mucho porque no obteníamos resultados y esto hace que el Consejo comience a darnos un poco más de dinero y podamos competir acudir mayor número de personas a más competiciones y estar a mejor nivel», asegura el esgrimista madrileño. En cuanto a la disciplina del florete, Llavador ha despertado a España de un duradero letargo pues desde la plata de Juan Francisco Guerra en 1995 nadie había alcanzado el podio. «Es un arma que está un poco abandonada por la Federación a nivel de equipos porque estoy yo solo y espero que cambie un poco y que apoyen para que se forme un equipo, no solo a nivel individual», explica a este periódico mientras aguarda su avión para regresar a España en solitario. No es baladí. Tras encumbrar a la esgrima española, Llavador regresa sin compañía. Una definición precisa de la soledad que implica ser un competidor de élite en un deporte minoritario.

Los Juegos Olímpicos, en el horizonte

Lejos de resignarse, Llavador encuentra un estímulo en este brillante resultado. «Para mí es increíble. Te motiva a seguir entrenando y tras tanto sacrificio ves que se obtienen resultados. De cara a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que parecía que estaba lejos, lo acerca aún más y que me dé más confianza para la siguiente temporada». Este bronce mundial le asegura una tranquilidad económica, pues comenzará a beneficiarse de la beca ADO, reservada para los atletas de deportes contemplados en el programa olímpico.

Enfocado en el objetivo de los Juegos, el tirador madrileño buscaba subir un escalón en sus cualidades deportivas. Es por ello que trasladó su campamento base a Italia, país de gran tradición por la esgrima y donde habitan varios de los mejores mosqueteros del planeta. «El campeón del mundo en florete y la campeona son italianos. Son muy buenos. En florete son los mejores. En mi club entrenamos 15 personas de las cuales todos consiguen alguna medalla a lo largo del año. Está muy profesionalizado», expone Llavador. Tras finalizar la temporada, el madrileño se impone como objetivo a corto plazo mantenerse entre los 16 primeros del mundo para seguir escribiendo el nombre de España en la universalidad de la esgrima. Con todas las herramientas necesarias para el éxito a su alcance, en el horizonte espera la presea olímpica.